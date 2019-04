Disabilità: bikers in sella per le Briccole Special, motoraduno nel segno solidarietà

PIETRASANTA – Motocilisti in sella per sostenere le Briccole Special. Motoraduno nel segno della solidarietà per finanziare le attività del progetto “Stasera di Cresce” rivolto a giovani ragazzi dai 14 ai 18 anni con disabilità, che ogni settimana lavorano per incrementare le proprie autonomie domestiche, personali ed interpersonali. Organizzato dall’Associazione “Evolution Thunder”di Pistoia con il Patrocinio del Comune di Pietrasanta, i bikers percorreranno 110 chilometri in sella alle loro Harley Davidsoncon partenza a Pistoia ed arrivo a Pietrasanta passando per Borgo a Mozzano, la Freddana e Camaiore fino ad arrivare al pontile di Tonfano. Una cinquantina i motocilisti attesi alla partenza.

Lo scopo del motoraduno non è solo benefico: l’obiettivo della giornata è mettere a confronto due mondi diversi. I motociclisti, in sella alle loro ruggenti Harley Davidson, ed i ragazzi con problemi di disabilità che potranno salire – per alcuni di loro sarà la prima volta – su una motocicletta. Stili di vita diversi che si incrociano, si confrontano e si completano. All’evento partecipano l’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci ed il Presidente della Commissione Sociale, Sandra Da Prato oltre al Presidente delle Briccole Special, Chiara Castiglioni.