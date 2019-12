Disabili: contributo extra sotto l’albero per 25 famiglie con figli minori gravemente disabili, in arrivo 350 euro

PIETRASANTA – 25 famiglie con figli minori disabili troveranno sotto l’albero un contributo extra di 350 euro. Lo ha stanziato l’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti che nei prossimi giorni provvederà all’erogazione della misura per un importo di circa 9 mila euro. “Come annunciato e come promesso – spiega Elisa Bartoli, assessore al sociale e alle pari opportunità – erogheremo un contributo una tantum a quei nuclei che hanno a carico figli minori gravemente disabili. Si tratta di risorse che la nostra amministrazione ha deciso di stanziare, in via del tutto eccezionale, per far fronte a precise necessità di questi nuclei famigliari che devono affrontare spese elevatissime ogni mese. La salute del nostro bilancio, ed una oculata gestione delle risorse che abbiamo a disposizione, ci consente di farlo senza tra l’altro costituire motivo per una variazione a carico degli stanziamenti previsti. Pietrasanta non lascia indietro nessuno”.