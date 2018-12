Diritti Civili: Seravezza sollecita al Parlamento la discussione e l’approvazione di una legge sulla legalizzazione dell’eutanasia

SERAVEZZA – Il Consiglio Comunale di Seravezza caldeggia l’approvazione di una legge sull’eutanasia ed invita il Parlamento a discuterne al più presto. È il senso della mozione approvata all’unanimità nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina. Il testo presentato dal gruppo Consiliare Patto Civico è stato condiviso accogliendo una modifica proposta dalla maggioranza.

A cinque anni dal deposito delle firme di 67mila cittadini sulla proposta di legge popolare per la legalizzazione dell’eutanasia (poi sottoscritta da 130mila persone) – si legge nella premessa della mozione – il Parlamento non ne ha mai discusso. Nella convinzione che la vita sia un bene inestimabile e inviolabile, così come la volontà del singolo e la sua dignità, il Comune di Seravezza può dare un suo contributo affinché la discussione di questo importante atto avvenga in tempi brevi e questa battaglia trovi linfa anche dalle istituzioni locali. Per questo motivo il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta “a promuovere l’approvazione di un testo normativo che garantisca il diritto all’eutanasia legale e che lo stesso abbia una rapida discussione in Parlamento”. Il dibattito può prendere spunto dalla proposta di legge di iniziativa popolare attualmente incardinata nelle commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera, ma Seravezza non pone questo come una condizione vincolante: l’importante è che si giunga presto a varare una legge ad hoc che regoli il fine vita, come ha recentemente disposto anche la Corte Costituzionale.

La mozione impegna inoltre il Sindaco e la Giunta a “sensibilizzare sull’iniziativa i Comuni limitrofi attraverso l’invio della mozione ai Sindaci e ai Presidenti di Consiglio degli stessi e ad inoltrare la deliberazione al Presidente della Camera dei Deputati e alle Commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati, nonché al Presidente della Regione Toscana”.