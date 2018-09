Direttamente da Pietrasanta, Lisa Lazzini è la Bella D’Italia 2018

PIETRASANTA – Lisa Lazzini è la Bella d’Italia 2018. La giovane psicologa di Pietrasanta si è infatti aggiudicata il titolo di Bella d’Italia nel corso delle finali nazionali che si sono svolte dal 17 al 23 settembre a Scalea, in Calabria. Un bel successo per l’agenzia che l’ha lanciata, AL.SO. EVENTI di Sonia Paoli, che si aggiudica anche la fascia di Miss Simpatia con Chrissie Hull.

Lisa, 21 anni, ha già partecipato a numerosi concorsi di bellezza: sfila da quando ha 15 anni e per ben due volte è approdata alle finali nazionali di Miss Italia a Jesolo. <<Non mi aspettavo di vincere – racconta – perché in ogni occasione cerco di vivere l’esperienza quasi come fosse una vacanza. Certo, quando parti hai la speranza di vincere, ma quando arrivi e trovi 120 ragazze provenienti da tutta Italia, tutte con le loro peculiarità, ti rendi conto che vincere è difficile. Quindi la prendi come un gioco, e quando sono stata proclamata la bella d’Italia sono stata felicissima, non me l’aspettavo. Mi spiace che la persona che mi ha lanciato in questa avventura, Sonia Paoli, non fosse in Calabria al momento della proclamazione: era altrove per importanti impegni di lavoro. Mi ha permesso di vivere questa fantastica avventura: la ringrazierò sempre>>.

Lisa Lazini è nata a vive a Pietrasanta, è laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e a giorni si trasferirà a Milano dove per iniziare la specializzazione in Psicologia Clinica all’Università Cattolica. “Partecipare a concorsi, mettersi in mostra davanti ad una giuria è una cosa che mi ha fatto acquistare sicurezza e prendere consapevolezza di me stessa”, racconta.

Lisa è già apparsa in alcuni programmi tv tra cui, ultimamente, “Avanti un altro” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “E’ stata una bellissima esperienza, anche se breve. Ho visto da vicino il mondo della televisione”.

Lisa Lazzini era stata la vincitrice delle selezioni toscane de La Bella D’Italia che si erano tenute a Camaiore nel bar pasticceria Da Rossano. A Scalea rappresentava la Toscana e grazie a questa prima selezione ora detiene il titolo di Bella D’Italia. Con lei si aggiudica una fascia anche Chrissie Hull, tedesca residente a Lucca: per lei, lanciata dall’agenzia Al.So. Eventi, la fascia di Miss Simpatia

<<Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto da Lisa e da Chrissie e orgogliosi di aver portato una nostra ragazza sul grandino più alto del podio>> – è il commento di Sonia Paoli, titolare dell’agenzia Also Eventi che da oltre 10 anni è esclusivista del marchio “La bella d’Italia” per la Toscana e per la Liguria.