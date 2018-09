‘Differenzia e Vinci’: Comune e Sistema Ambiente premiano i ‘campioni della differenziata’

LUCCA – “Differenzia e vinci”, premiati altri sei vincitori del concorso promosso dal Comune di Lucca e Sistema Ambiente per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, il concorso è iniziato dal primo di febbraio e terminerà il 15 ottobre di quest’anno.

Sabato mattina (sabato 22 settembre) nella sede di Sistema Ambiente, l’assessore all’ambiente Francesco Raspini e il direttore Roberto Paolini, hanno consegnato i premi ai cittadini “campioni della differenziata” che sono stati estratti a sorte fra quanti hanno messo in atto i comportamenti più virtuosi richiesti dal regolamento del concorso. Ai vincitori, oltre allo sconto in bolletta di 80 euro che sarà applicato nella prossima fattura Taric, è stata consegnata una targa e un attestato di partecipazione.

«Chi aiuta concretamente il buon funzionamento della raccolta differenziata fa il bene di tutta la comunità – ha spiegato l’assessore Raspini – in questi anni ci siamo impegnati per la crescita della cultura della responsabilità dei cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti perché solo grazie ai comportamenti individuali virtuosi dei singoli cittadini è possibile ottenere un buon risultato complessivo».

Come funziona il concorso – In tutto sono previste altre 2 estrazioni di 15 nominativi ciascuna: 4 del centro storico, che per partecipare devono aver ritirato nei punti di distribuzione un kit completo di sacchetti colorati per la raccolta differenziata o devono avere utilizzato almeno 30 volte le isole ecologiche interrate; 11 utenti delle zone periferiche che devono avere utilizzato la stazione ecologica almeno 2 volte, oppure devono avere esposto il rifiuto indifferenziato con il mastello grigio da 2 a 6 volte nel periodo di riferimento. Tutto avviene in modo automatico, vale a dire che gli utenti del centro e della periferia che metteranno in essere i comportamenti richiesti per partecipare al concorso saranno automaticamente inseriti all’interno di un sistema software validato in base alla normativa vigente e, nel giorno di ogni estrazione, verranno assegnati in totale 15 premi, 11 tra gli utenti della periferia e 4 fra quelli del centro storico, che consistono ciascuno in uno sconto di 80 euro (al netto di iva e imposta sostitutiva), che verrà applicato nella prima fattura Taric successiva all’estrazione.

Le vincite per ogni estrazione vengono comunicate sia sull’home page del sito di Sistema Ambiente attraverso la pubblicazione del numero del contratto di ogni vincitore, sia direttamente al vincitore a casa con una lettera raccomandata. I premi non sono cumulabili: ogni utente potrà vedersi assegnare un solo sconto per tutta la durata del concorso. Info e regolamento su www.sistemaambientelucca.it