Dieci bambini saharawi “piccoli ambasciatori di pace” accolti a Palazzo Santini

LUCCA – Questa mattina il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini e il vice sindaco del Comune di Capannori Matteo Francesconi hanno accolto un gruppo di bambini saharawi che anche quest’anno sono presenti sul territorio nel segno della solida e storica vicinanza alla causa di questo popolo della Lucchesia. I bambini del gruppo sono dieci, hanno circa 10 anni, sono accompagnati da una maestra.

Il soggiorno a Lucca è organizzato grazie all’accoglienza e all’impegno di alcune famiglie. I giovani ospiti in questi giorni saranno impegnati in molteplici attività tutti insieme: in piscina con Aics a Vicopelago, al mare grazie a Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca, in montagna e poi trascorreranno i pomeriggi con giochi e in visita alla città.

Nella cerimonia di questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale, ai bambini è stato consegnato un attestato di “piccoli ambasciatori di pace” un attestato di cittadinanza per sottolineare come il popolo Saharawi, in esilio a causa dell’occupazione straniera del territorio, non veda un riconoscimento internazionale del proprio Stato, rendendo molto difficile ogni spostamento al di fuori dei campi dei rifugiati, rendendolo praticamente un popolo “invisibile” agli occhi della diplomazia internazionale.

I bambini saharawi vengono ospitati da famiglie lucchesi dagli anni ’90 con il sostegno dell’associazione Kalama. Lontani dal deserto nel periodo più caldo e critico dell’anno (con temperature superiori ai 50 gradi) per questi bambini il viaggio in Italia è una grande opportunità di conoscenza e di salute; per molti di loro, si tratta della prima esperienza al di fuori dei campi profughi in Algeria.

Il progetto dell’accoglienza é particolarmente radicato in Toscana dove molti altri comuni accolgono i bambini e sono gemellati con comuni e provincie dei campi dei rifugiati. Sono circa 400 i bambini ospiti in Italia questa estate di cui circa 100 in Toscana.