Di Vito (SìAmoLucca): Di Vito (SìAmoLucca): ‘Tante belle parole, ma la guardia medica notturna in Ortopedia verrà sospesa’

LUCCA – «È tuttora aperta la questione della sospensione della guardia medica notturna di Ortopedia all’ospedale San Luca, e nulla di fatto è avvenuto in questo periodo: anche se la questione deve trovare ancora una discussione sindacale, il sindaco avrebbe un suo ruolo e molto importante, all’interno della Conferenza dei Sindaci, se lo volesse esercitare». A sostenerlo è il consigliere comunale di SìAmoLucca, Alessandro Di Vito.

«Il sindaco avrebbe dovuto attivare un confronto all’interno della nostra conferenza zonale e sollecitare il Direttore dell’Azienda Usl Toscana nord ovest a desistere da tale progetto, e invece niente – sottolina il consigliere comunale della lista civica -. La celere risposta del sindaco alla mia interrogazione comunale e le stesse dichiarazioni della consigliera Petretti con delega alla sanità, ci lasciano perplessi sull’azione politica che il Comune dovrebbe sostenere di fronte all’Usl stessa, perchè denotano una scarsa sensibilità di Tambellini alle problematiche sanitarie della piana di Lucca – continua Di Vito -. L‘ennesima conferma dello scarso interesse del primo cittadino ad una serie di problematiche sollevate in varie occasioni che cercano ancora un intervento da parte di codesta amministrazione: carenza dei posti letto al San luca e al Campo di Marte, paziente costretti in barella oltre le 12 ore in Pronto Soccorso in attesa di una destinazione futura, promiscuità di genere nelle camere di degenza ordinaria; le assurde regole che al Pronto Soccorso il familiare non può accompagnare il congiunto nel percorso diagnostico terapeutico, se non con un permesso rilasciato con il contagocce e spesso dopo ore di permanenza in sala di attesa; infine scarsa attenzione sull’assetto organizzativo del nostro ospedale».

Secondo Di Vito, a fronte di una dichiarata «carenza di medici» si propone un modello organizzativo ove Lucca non avrà più la presenza dell’Ortopedico durante la notte; e si ha la presunzione di indicare le motivazioni e le soluzioni in linea con l’azienda sanitaria senza cercare la verità. «Riteniamo che la paventata carenza di Medici possa essere risolta con l’assunzione a tempo indeterminato da una graduatoria regionale tuttora vigente e al tempo stesso assolvendo a quelle richieste di mobilità interna avanzate da tempo – conclude -. Siamo Lucca crede che il sindaco non desideri affrontare pur di lasciare immutata una sanità in Valle del Serchio che oltre a non far contenti gli stessi cittadini ,consuma abbondanti risorse con riflessi sulla Piana di Lucca, e il cambiamento della guardia di ortopedia ne è un esempio tipico».