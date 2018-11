Desco 2018 senza barriere: la nuova accessibilità per i disabili

LUCCA – Il Desco 2018 sarà accessibile ai disabili, grazie al progetto finanziato da Fondazione Banca del Monte, Rotary Club Lucca, e Andare Oltre si può, che prevede la realizzazione di quattro pedane posizionate agli accessi dei chiostri, per consentire il passaggio a diversamente abili.

L’installazione, realizzata per rendere la 14^ edizione della manifestazione senza barriere, resterà come dotazione al Real Colegio, che potrà usufruirne per tutti gli eventi che vi saranno realizzati futuro.

L’associazione Luccasenzabarriere onlus si è occupata del coordinamento per la realizzazione delle strutture e della loro installazione presso Il Real Collegio.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dal Ministero delle politiche agricole forestali e ambientale, dalla Regione Toscana, dal Comune di Lucca e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Banca del Monte di Lucca ed è inserito negli eventi dell’Anno del cibo italiano 2018.

Si ringraziano gli sponsor della manifestazione: Angelo Po, Caffetteria Santa Zita, Ecocanny, Grand Universe Ranaissance Tuscany Ciocco e Resort spa, Lucca Kids, Naturanda, Noi Tv, Paperlynen Pal Caps, Puccini e la sua Lucca, Sofidel, Vivaio Petroni e Cinquini.