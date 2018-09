‘Della morte e del morire’: il nuovo programma della Tenuta dello Scompiglio

CAPANNORI – Della morte e del morire è la programmazione tematica proposta dall’Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, negli spazi della omonima Tenuta di Vorno (Lucca). Da settembre 2018 a dicembre 2019, un fitto cartellone con mostre, performance, concerti, workshop, residenze, incontri e discussioni di carattere scientifico e attività per bambini, incentrati sull’individualità in relazione alla morte e alle sue tre dimensioni: socio-politica (eutanasia, aborto, suicidio, pena di morte o morti accidentali in conflitti o disastri naturali); ideologica (ateismo, agnosticismo e credi religiosi, esoterici e mistici sulle possibilità di vita dopo la morte); celebrativa (aspetti relativi ai diversi rituali funerari e all’elaborazione del lutto).

La rassegna comprende i vincitori del Bando internazionale rivolto ad artisti in ogni declinazione delle arti – che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento progetti – accanto alle creazioni e alle produzioni della Compagnia Dello Scompiglio, agli incontri, alle mostre e agli spettacoli ospiti.

La prima parte della programmazione si sviluppa da settembre a dicembre 2018, nell’arco di otto fine settimana, con: tre installazioni; quattro concerti; la presentazione di performance e degli esiti delle residenze creative realizzate da alcune compagnie vincitrici del Bando; due cicli di incontri sulla dimensione celebrativa e ideologica della morte; quattro spettacoli di teatro ragazzi.

Sabato 15 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, inaugurazione della manifestazione presso lo SPE – Spazio Performatico ed Espositivo e gli spazi esterni della Tenuta Dello Scompiglio con:

Il lanternista, installazione del collettivo artistico Gli Impresari (Edoardo Aruta, Marco Di Giuseppe e Rosario Sorbello), riguarda un dispositivo che viene comunemente considerato l’antenato del cinema, dal momento che è uno dei primi strumenti che ha permesso la proiezione di immagini in movimento: la lanterna magica. Il soggetto iconografico del “Trionfo della Morte”, affresco staccato conservato nella Galleria regionale di Palazzo Abatellis a Palermo, diventa il punto di partenza per una performance corale con il coinvolgimento, durante il giorno dell’inaugurazione, alle ore 12.00 e alle ore 15.30, del batterista Francesco Cusa. Progetto vincitore del Bando. Fino al 23 dicembre 2018;

Krajany, un progetto dell’artista trentino Christian Fogarolli, che prende in oggetto l’ospedale psichiatrico di Bohnice a Praga e l’annessa zona cimiteriale poco distante da essa in cui venivano sepolte le persone decedute all’interno della struttura: malati di mente, ma anche soldati della prima guerra mondiale e persone che si sono suicidate nella vicina struttura. La ricerca archivistica di Christian Fogarolli lo ha portato a scoprire come nel 1916 arrivarono in questo istituto manicomiale 48 italiani trentini che furono trasferiti dal complesso di Pergine Valsugana (Trento) a causa degli scontri della Prima Guerra Mondiale. Progetto vincitore del Bando. Fino al 23 dicembre 2018;

Columbarium, installazione dell’artista messicano Alejandro Gómez de Tuddo, composta da una serie di ritratti funerari e suoni registrati in diversi cimiteri del mondo. Il ritratto funerario facilita l’ingresso dell’osservatore nel processo psichico relativo al lutto e alla perdita, come il registro di un momento e un modello che non sono più. L’entropia fa anche parte dell’installazione, attraverso i volti che sono stati cancellati, incrinati o semplicemente scomparsi. Ogni volto, ogni vita, ogni essere amato era e non è più, queste immagini di sguardi silenziosi stampati su un substrato fragile e deperibile, sono allo stesso tempo una rivelazione sull’impossibilità di rappresentarli e di rappresentare la morte stessa. Progetto vincitore del Bando. Fino al 23 dicembre 2018.

Alle ore 17.00, Il Bosco delle Passioni, concerto itinerante in sei tappe in luoghi diversi della Tenuta Dello Scompiglio, ispirato alla Teoria degli affetti di René Descartes (1649). In ogni stazione prende forma, e suono, una delle sei passioni cartesiane: Gioia, Tristezza, Amore, Odio, Desiderio e Meraviglia. Tutte governate dal travestimento della Morte. Un progetto di Guido Barbieri e Pamela Lucciarini, con i solisti di Recitarcantando Ensemble e Gianni Trovalusci al flauto, in un viaggio che attraversa la musica antica fino alla contemporanea.

Brani di Giovanni Legrenzi, Sigismondo D’India, Marcantonio Cesti, Giacomo Carissimi, Claudio Monteverdi, Bartolomeo Barbarino, Barbara Strozzi, Claude Debussy, Toshio Hosokawa, Giacinto Scelsi.

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto da Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi.

