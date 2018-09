Del Soldato: ‘Stupefatto dalle parole del consigliere regionale Marchetti’

MASSAROSA – Sono rimasto stupefatto e sconcertato dall’intervento del consigliere regionale, provinciale e comunale (ad Altopascio) Maurizio Marchetti, un intervento gratuito ed inutile su cose che non conosce. Anzitutto Marchetti confonde problemi diversi a dimostrazione che è andato in cortocircuito mediatico: la vicenda di questi giorni della torba è cosa diversa e non collegata alla questione delle bilance e dei barchini, di cui non sa niente.

Da anni a Massarosa ci battiamo perché le bilance del Lago di Massaciuccoli possano essere recuperate dalla gente con semplici interventi di manutenzione ordinaria, senza dover spendere una fortuna in atti tecnici richiesti da una congerie di enti, dall’Autorità di bacino alle Sovrintendenze. E’ un modo questo per consentire alla nostra gente di fruire del Lago e mantenere una presenza tradizionale che è necessaria alla salvaguardia di un bene bellissimo e fragile.

Il Consiglio comunale, all’unanimità, ha votato più volte documenti per chiedere la semplificazione delle procedure, che spesso dipendono da interpretazioni burocratiche, non dalla legge; l’ufficio edilizia del comune ha prodotto una documentazione imponente e promosso incontri, riunioni operative, non i convegni che interessano tanto Marchetti.

Tutta Massarosa è unita dietro questa battaglia, tutte le forze politiche, comitati, associazioni, soprattutto i nostri cittadini che non capiscono, giustamente, perché ci vogliano studi e perizie per cambiare 4 lamiere di una bilancia. Come Presidente del Consiglio comunale mi sento di rappresentare una volontà generale, senza distinguo.

Marchetti allora, approfitti dei molti ruoli che esercita per dare una mano; soprattutto studi le cose di cui si parla. Si unisca agli sforzi di altri consiglieri regionali, di maggioranza e opposizione che in questi anni si sono spesi (mi riferisco a Stefano Baccelli, ma anche a Elisa Montemagni) per risolvere questo problema.

Soprattutto non offenda il Sindaco di Massarosa, e la sua sacrosanta indignazione per il disinteresse di enti che hanno l’arroganza di non presentarsi, più volte, ad una riunione convocata dal Sindaco e dal vice-sindaco di Massarosa. Si adoperi perché questi signori abbiano la sensibilità di rispondere e di portare rispetto non a singole persone, ma al ruolo di legittimi rappresentanti della gente di Massarosa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adolfo Del Soldato