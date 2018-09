Del Giudice (Rc): ‘Rimuoviamo i rifiuti tossici dal territorio versiliese’

VIAREGGIO – Rimuoviamo i rifiuti tossici dal nostro territorio: quelli che bruciano e inquinano l’aria, ma anche quelli che ammorbano la credibilità delle lotte ambientaliste.

È singolare che un attivista di conclamata esperienza tecnica e ambientalista come Giacomo Marchetti, venga estromesso dal Comitato Aria Pulita, mentre sia lasciata agibilità politica a chi per anni ha male amministrato il nostro territorio e il governo nazionale, e che oggi prova a rifarsi una verginità utilizzando strumentalmente i comitati.

Siamo nel cuore ai gestori del CRO Darsene che, rappresentando da sempre un punto di riferimento per la difesa dell’ambiente e dei valori antifascisti ed antirazzisti, hanno dovuto sorbirsi il pacchetto completo di tali discutibili personaggi alla riunione del Comitato Aria Pulita, spostata lì all’ultimo e di cui il circolo non ha responsabilità di alcun genere.

Per conto nostro continueremo a sostenere senza alcuna ambiguità ogni lotta per la difesa dei beni comuni: aria, acqua, ambiente e territorio, e riteniamo che le rappresentazioni giornalistiche che strumentalmente pongono il nostro partito in conflitto con il CRO Darsene, con cui condividiamo gli stessi obiettivi, siano quanto di più lontano possa esistere dalla realtà.

Beppe Del Giudice

Segretario Rifondazione Comunista Circolo di Viareggio