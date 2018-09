Del Ghingaro scrive all’Asl: ‘Diventi operativa la nomina del direttore di zona’

VIAREGGIO – Alla Sanità della Versilia serve un direttore di Zona. Il nome c’è, ed è condiviso, manca solo che la nomina, già fatta nelle scorse settimane, diventi operativa. Questo in sostanza quanto scritto da Giorgio Del Ghingaro in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci, al direttore generale della Ausl Toscana Nord Ovest in una mail inviata questa mattina nella quale sollecita l’invio del nuovo direttore.

«Lo stiamo aspettando da febbraio – continua Del Ghingaro – da quando cioè i 7 comuni della Versilia hanno ricostituito la Conferenza dei Sindaci e, dopo un lungo lavoro di approfondimento condiviso, hanno approvato la Convenzione Sociosanitaria prevista all’art 70bis della LR 40/2015 con la quale hanno definito budget e procedure per la gestione dell’integrazione sociosanitaria.

Servizi che nel nostro territorio valgono complessivamente quasi 20 milioni di euro di interventi gestiti congiuntamente dai Comuni e dalla AUSL: €6.193.000 a favore di disabili e ad anziani non autosufficienti, €10.722.499 per la residenzialità ad alta integrazione sociosanitaria, €2.379.934 per interventi sociali a rilevanza sanitaria e socio-assistenziali».

«Per programmare e gestire questa mole di interventi e per garantire l’integrazione delle attività specialistiche ospedaliere nelle reti integrate sanitarie e socio-sanitarie territoriali a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, la legge regionale 40/2005 (art. 64.1) stabilisce che “a ciascuna zona-distretto è preposto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale previa intesa con la conferenza zonale integrata”.

Assieme a questo, la stessa legge (art. 64.2) stabilisce che “il direttore sia coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale”. La Convenzione approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 20 febbraio 2018 ha il suo impianto organizzativo sulla operatività di questi due organismi che dopo nove mesi di gestazione ancora non hanno però ancora visto la luce».

«Da settimane appreso e condiviso la notizia della nomina a Direttore della Zona Distretto Versilia dello dott. Alessandro Campani (attualmente Direttore della SDS Pisana), tuttavia stiamo ancora aspettando la sua presa di servizio. Conseguentemente ancora non abbiamo notizia del personale esperto che la AUSL metterà a disposizione per l’Ufficio di Piano, perno operativo della programmazione e del coordinamento dei servizi che siamo gestendo.

Le singole zone sono e rimangono il perno del sistema dei servizi sociali e sanitari territoriali. Le nuove dimensioni di Area Vasta della AUSL Nordovest non possono far dimenticare questo principio politico ed organizzativo: i territori e le comunità locali devono essere al centro degli interessi della AUSL».

«I Comuni sono pronti da mesi – conclude – attendiamo solo la AUSL».