Decreto dignità, dubbi delle imprese: Confindustria Toscana Nord mobilita gli esperti

pre quando si danno le condizioni per dover esprimere le causali dell’assunzione a termine, cioè quando questa avviene per la seconda volta , o successive, dopo un massimo di 12 mesi e quan do il rapporto a tempo determinato viene prorogato oltre questo termine. In pratica, salvo che per motivi sostitutivi, lo strumento del contratto a termine potrà essere utilizzato dalle imprese senza correre rischi per soli 12 mesi e non più 36 come in precedenza. La legge indica infatti le causali da dichiarare in termini così vaghi e imprecisi da prestarsi con estrema facilità a contestazioni e ricorsi.

Così entrambe le parti perdono i benefici dell’esperienza acquisita con il primo periodo di lavoro. Per tacere del fatto che una seconda assunzione a termine della stessa persona impone anche oneri aggiuntivi il cui calcolo non è del tutto chiaro. Si è creato insomma un meccanismo perverso di cui non si avvantaggia nessuno>>.