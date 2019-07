Debutta il pagamento online dei servizi scolastici del Comune di Camaiore

Debutta in questi giorni il sistema di pagamento online dei servizi scolastici del Comune di Camaiore, utilizzabile a partire dai bollettini relativi ai mesi di marzo – aprile 2019. L’avviso di pagamento può essere visualizzato e stampato all’indirizzo https://camaiore.ecivis.it, accedendo al portale con le credenziali di cui ogni famiglia è in possesso.

Il pagamento potrà essere effettuate con diverse modalità:

con carta di credito, carta prepagata o bonifico bancario, cliccando sul simbolo “€” nel portale E-Civis, nella sezione “Stato contabile”; nei punti Sisal Pay abilitati; con Bancomat presso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati; nei supermercati convenzionati; tramite il proprio Home banking, se convenzionato con i circuiti “CBILL” o “PagoPA”, “E-billing” e “IUV”.

Per effettuare i pagamenti per le modalità b, c, d, e è necessario avere con sé l’avviso di pagamento, avendo cura di stamparlo dal portale E-Civis. Per coloro che sono impossibilitati ad accedere al portale, l’ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

“Questo servizio era stato richiesto da tanto tempo da parte delle famiglie, anche attraverso la Commissione consiliare permanente, perché estremamente pratico e finalmente, dopo un lungo iter, siamo riusciti a giungere all’attivazione. Un bel passo avanti per i genitori che usufruiscono dei nostri servizi e un motivo in più per sottolinearne l’efficienza. Ringrazio tutti gli uffici coinvolti in questa procedura per l’impegno profuso nel raggiungere un risultato che rende più facile la via della nostra comunità”, le parole dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Galeotti