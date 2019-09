Daniele Silvestri alla Versiliana chiude la X edizione della Festa del Fatto Quotidiano

MARINA DI PIETRASANTA – Chiude con il concerto di Daniele Silvestri, la decima edizione della Festa del Fatto Quotidiano e la stagione di eventi della Versiliana. Domenica 1 settembre alle 21.00 il cantautore romano sarà sul palco immerso nella pineta di Marina di Pietrasanta per anticipando il suo tour autunnale “Prima che…”. Aveva immaginato un’estate senza concerti ma il richiamo del palco è stato troppo forte. La Versiliana sarà infatti una delle rare date che il cantante ha scelto di toccare “prima che…abbia inizio il suo tour autunnale nei Palasport.

Lo spettacolo sarà l’occasione per ascoltare i brani dell’ultimo album “La terra sotto i piedi”, uscito lo scorso maggio. Dall’ultimo progetto discografico sono stati estratti la canzone che dà titolo al tour, “Argentovivo” che ha vinto il premio della critica “Mia Martini”, il premio della stampa “Lucio Dalla” e il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo al Festival Di Sanremo e i brani “Complimenti ignoranti”, “Tempi modesti”, “Blitz gerontoiatrico” e “L’ultimo desiderio”.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico e La mia casa al fianco di Le cose che abbiamo in comune Acrobati (2016, Salirò e Quali alibi. Le sue partecipazioni a festival popolari hanno sempre lasciato un segno, grazie alla singolare impronta che le contraddistingue: mai sopra le righe, ma sempre sorprendenti.

I tantissimi riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni) costituiscono un’ulteriore conferma della sua attenzione verso l’altro, dello sguardo, della parola e dell’azione sempre vigili sul presente, solidali, lucidi, generosi. Nascono così i numerosi progetti costruiti con e per Onlus anche molto diverse tra loro: Movimondo in Mozambico, Agende Rosse, CUAMM, Every Child is my Child tra le altre.

I suoi testi sono spesso acrobazie linguistiche balzate fuori dagli otto album in studio: Daniele Silvestri (1994), Prima di essere un uomo (1995), Il dado (1996), Sig. Dapatas (1999), Unò-dué (2002), Il latitante (2007), S.C.O.T.C.H. (2011) e Acrobati (2016). Il 3 maggio 2019 è uscito il suo ultimo disco La Terra sotto i piedi, che contiene anche Argentovivo, brano presentato al Festival di Sanremo dello stesso anno.

