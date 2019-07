Daniele Cerù torna a esporre a “La Magione del Tau” di Altopascio

ALTOPASCIO – Un felice e atteso ritorno quello di Daniele Cerù a La Magione del Tau di Altopascio in piazza Ricasoli, 7; la mostra dal titolo “Il Paradiso dei giochi e dei colori” sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all’una da domenica 7 luglio a sabato 3 agosto.

Cerù esprime la sua arte attraverso una pittura simbolica, tra favola e sogno, creando composizioni gioiose e ricche di colori. Le sue opere raffigurano scenari fantastici dove paesaggi fiabeschi e figure femminili sinuose risvegliano la fantasia di chi osserva. I colori usati, sia nelle loro tonalità forti che in quelle pastello, insieme alle forme rotondeggianti, evocano benessere e tranquillità. Quella di Cerù non è una pittura immediata, ma le sue opere si impongono al pubblico sia per originalità tecnica che per l’eleganza del disegno. In tutte si riconoscere un personaggio principale, la donna, una sorta di “Madre Natura” sempre presente, ma mai invadente; è la personificazione della gioia di vivere ed è sempre parte integrante di un paesaggio più ampio dove le forme e i colori di elementi come acqua, terra e piante ricordano allo spettatore i tipici paesaggi della Toscana. Invece le marionette e le guardie dei quadri più recenti sono ispirati alla favola di Pinocchio, e sono immagini oniriche di personaggi che fanno parte “del circo della vita”.

In questa esposizione non manca la “fanciulla” tanto amata da Cerù, il suo mondo favolistico e colorato dove sarà facile perdersi e fantasticare alla ricerca delle più intime verità, spesso nascoste, e fortemente interpretate dalle figure allegoriche che da sempre sono il filo conduttore dei suoi lavori, e che, immancabilmente, saranno capaci di catturare e coinvolgere l’osservatore.

La mostra, legata al suo ultimo libro che porta il titolo dell’esposizione, dà la chiave di lettura dei quadri esposti “(…) seduta, la sua veste lunga, il cappello grande, è la Fanciulla Sofia, sempre presente ad osservare i suoi Burattini che nel Parco “Il Paradiso dei giochi e colori” si mettono in evidenza con i loro giochi fantastici, perché questo per loro è un mondo magico fatto di fiori colorati, di stelle e animali simpatici, divertenti e divertiti nel partecipare (…)”.

Daniele Cerù nasce a Camaiore nel 1970. La sua carriera artistica inizia negli anni ’90 con una serie di opere che raccontano paesaggi fantastici e sinuose immagini femminili. Nei suoi dipinti Cerù include elementi che ricordano i paesaggi toscani e oggetti ed eventi della sua infanzia appaiono in tutte le sue opere. Il protagonista ricorrente è “la fanciulla”, testimone silenzioso che lo accompagnerà in tutto il suo percorso artistico. La produzione di olio su tela, mantenendo la spontaneità e l’immaginazione diventa gradualmente più elaborata negli anni. La fanciulla, che simboleggia la “Madre Natura” anche come espressione di gioia di vivere, è affiancata da nuovi soggetti e personaggi che fanno parte di un panorama più ampio. Questi includono panorami ed elementi architettonici o culturali provenienti anche da regioni esterne alla Toscana, nei quali forme e colori diventano più vivaci e forti. La sua continua ricerca di tecniche originali lo spinge fino alla creazione di tecniche miste su affresco. In queste opere, linee curve e simboli, già facili da indovinare nelle sue prime opere a olio, sono ancora più pronunciate, crescendo in primo piano come se emergessero dalla vernice sottostante. Partendo da queste opere, Cerù crea i primi bassorilievi che si trasformano subito in sculture vere e proprie. La più recente produzione di Cerù è la serie di collezioni di piatti decorati. Le sue opere sono in permanenza presso CentroArteModerna di Pisa.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all’eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema”, mostre itineranti, aperitivi letterari.