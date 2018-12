Dall’Unione Nazionale delle Associazioni di Immigrati ed Emigrati un concorso per le scuole secondarie

LUCCA – L’UNAIE (Unione Nazionale delle Associazioni di Immigrati ed Emigrati), sorta nel 1966, istituisce un concorso a premi riservato agli allievi delle classi terminali delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado(terza media,IV^ e V^ superiore) funzionanti in territorio nazionale per l’Anno Scolastico 2018/2019 . Gli alunni possono partecipare in maniera singola o in gruppo o l’intera classe.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire un momento di riflessione sull’attuale spinta alla mobilità che caratterizza il Sud del Mondo ed anche il nostro Paese con sempre più giovani che si trasferiscono all’estero per studio, per lavoro, per la ricerca, alla luce di quanto emerso dalle recenti assemblee dell’UNAIE, in cui si è considerato il duplice aspetto del fenomeno migratorio, dall’essere emigranti dal Paese di origine e immigrati nel Paese di accoglienza, passando attraverso tutte le fasi dell’integrazione, fino all’acquisizione del diritto di cittadinanza.

Il giorno 15 Gennaio 2019, in occasione della ricorrenza della “Giornata Mondiale del Migrante”, la Direzione dell’UNAIE divulgherà un comunicato per richiamare l’attenzione sull’importanza del fenomeno migratorio, al cui studio gli alunni di scuole nazionali si accosteranno grazie al bando del seguente concorso, eseguendo i sottoindicati elaborati.

I partecipanti dovranno svolgere un componimento scritto (max. 2.500 battute, spazi compresi) ; gli allievi delle IV e V classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado potranno esprimersi anche con corto-video su dvd (durata max. 10′), scegliendo una delle tematiche qui appresso enunciate:

A) Il candidato rievochi in modo significativo l’evoluzione storica del fenomeno migratorio degli italiani all’estero dal 1800 ai giorni nostri, soffermandosi sui punti nodali e le caratteristiche assunte da tale fenomeno in ciascuna epoca.

B)Il candidato riassuma o raffiguri i grandi cambiamenti socio-economici apportati dal fenomeno migratorio, con i dovuti riferimenti a personaggi di rilievo e a fatti storici, politici e/o giuridico-economici debitamente circostanziati.

C) Il candidato consideri il ruolo attivo e/o passivo delle donne nel fenomeno migratorio, citando esempi significativi del contributo apportato dalle donne alla crescita del Paese di accoglienza e mettendo a fuoco uno o più personaggi dell’emigrazione femminile internazionale dal 1800 ai nostri giorni, che possa/no essere assunto/i a modello di eccellenza per i traguardi raggiunti.

2. Modalità di presentazione

Gli interessati dovranno iscriversi al Concorso utilizzando il modello scaricabile sul sito dell’UNAIE www.unaie.it che dovrà essere trasmesso via e-mail entro 31/01/2019 alla segreteria (lucchesinelmondo@nullgmail.com e cc info@nulltrentininelmondo.it) I partecipanti possono presentare un elaborato di un singolo, di un gruppo o dell’intera classe per un massimo di 2.500 battute od un prodotto multimediale.

Gli elaborati dovranno essere assolutamente anonimi in ogni parte, e contenuti in plico privo di segni di riconoscimento, con la sola e obbligatoria indicazione ben visibile della dicitura “Premio UNAIE 2018-19”. Nel plico dovrà esservi un’altra busta chiusa contenente i seguenti dati:

a. Scuola e classe di provenienza;

b. Nominativo dell’insegnante referente e responsabile.

Gli elaborati dovranno pervenire alla commissione giudicatrice, entro le ore 12 del giorno­­­­­­ 30 /4/2019 pena l’esclusione dal concorso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alle segreterie delle associazioni Lucchesi nel Mondo e Trentini nel Mondo (lucchesinelmondo@nullgmail.com e cc info@nulltrentininelmondo.it)

3. Modalità di assegnazione del premio

Il concorso prevede 2 premi per le Scuole medie inferiori e due premi per le Scuole medie superiori:

1° premio € 700 (di cui € 500 alla classe o gruppo e € 200 alla Scuola di appartenenza)

2° premio € 450 (di cui € 300 alla classe o gruppo e € 150 alla Scuola di appartenenza)

I lavori verranno giudicati da una Commissione che sarà composta da esperti scelti e nominati dalla Presidenza dell’UNAIE , che provvederà ad esaminare le singole opere pervenute scegliendo con giudizio motivato ed insindacabile il miglior lavoro per ciascuna delle tematiche proposte, per ciascuna modalità di esecuzione( scritto o video)La commissione esprimerà un giudizio insindacabile e premierà gli elaborati vincitori.

La Commissione, in assenza di elaborati significativi, ha facoltà di non attribuire i premi.

4. Consegna del premio

I premi saranno preferibilmente consegnati dal Presidente dell’UNAIE o da un suo rappresentante, presso la sede dell’Istituto scolastico di riferimento del /dei vincitore/i del premio .

Sarà data ampia informazione dei vincitori del premio attraverso gli organi di stampa. Condizione imprescindibile per l’attribuzione del premio è la presenza dei vincitori alla manifestazione finale.

Gli elaborati resteranno a completa disposizione dell’Associazione UNAIE e non verranno restituiti. Gli elaborati premiati verranno pubblicati (integralmente o in estratto) sul Notiziario dell’Associazione ed in altre forme che siano ritenute opportune pertanto i concorrenti, accettando senza condizioni il presente bando, concedono sin d’ora all’UNAIE l’autorizzazione all’uso del proprio testo.