Dallo svezzamento all’adolescenza, la tavola dei più piccoli a Lido Food Parade

LIDO DI CAMAIORE – Kids Food, dallo svezzamento all’adolescenza tra gusto e salute. Questo il tema del talk show in programma giovedì 22 agosto alle 21.30 in Piazza Principe Umberto, ultimo appuntamento della rassegna Lido Food Parade, ideata e condotta dal giornalista Andrea Montaresi. La tavola dei più piccoli sarà protagonista della serata che vederà come ospiti la biologa nutrizionista Simona Perseo, nutrizionista del si, la pediatra Patrizia Neri, la food blogger Consuelo Tognetti ed i docenti di Versilia Format, formazione professionale. Come gestire la fase dello svezzamento, quali scelte e quali consigli, come riuscire a viaggiare con i più piccoli facendoli mangiare in modo sano, quali materie prime e quali abitudini alimentari sono funzionali alla crescita, cosa mangiano gli adolescenti e con quali rischi, sono solo alcuni degli spunti del dibattito.

A partire dalle 18 tutto intorno in Piazza Principe Umberto una vera e propria Cittadella del Gusto: olio delle colline massarosesi, bomboloni, super food, zafferano e tanti altri prodotti. In questi giovedì d’estate a Lido di Camaiore Lido Food Parade ha portato le eccellenze del gusto sul palco di Piazza Principe Umberto.

Il programma rientra nel cartellone della Piazza della Cultura promossa da ABC Lido di Camaiore, vede la preziosa consulenza organizzativa di Mariella Pardini e la collaborazione imprescindibile con CIA Versilia e Coldiretti Lucca.

Appuntamento dunque giovedì 22 agosto ore 21.30 in Piazza Principe Umberto con il cibo dei più piccoli.

