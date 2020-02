Dall’Auser Lucca la prima edizione del premio letterario “Giuseppe De Francesco”

LUCCA – L’Auser Lucca organizza la prima edizione del premio letterario “Giuseppe De Francesco” riservato alle classi III e IV degli istituti superiori di Lucca e della Piana. Il tema del concorso è “Una speranza di vita: emigrazione ieri e oggi”.

Gli elaborati dovranno essere inediti, dattiloscritti in formato A4 e ogni pagina corrispondente a una cartella editoriale conterrà 18.000 battute suddivise in 30 righe da 60 battute ciascuna (spazi compresi). Nell’impostazione delle pagine si richiede l’uso del carattere Courier New con grandezza di 12 punti e i seguenti margini: superiore e inferiore 3 cm., destro e sinistro 2.4 cm.

La lunghezza del testo non dovrà superare le 5 pagine.

Gli elaborati dovranno essere inviati per posta oppure consegnati personalmente nella sede dell’Auser, in via Pisana 255, entro il 31 marzo 2020.

Ogni elaborato dovrà essere presentato in forma anonima e privo di qualsiasi segno di riconoscimento, corredato a una scheda di partecipazione contenente i dati anagrafici e sigillata all’interno di una busta.

Nei mesi successi la giuria procederà alla valutazione degli elaborati consistenti in una produzione narrativa sul tema del concorso interpretato liberamente in ogni suo aspetto. La giuria, composta da esperti ed ex docenti, valuterà i lavori e il suo giudizio sarà insindacabile.

Verranno selezionati i tre migliori elaborati inseriti in una graduatoria per il 1°, 2° e 3° posto e a questi verrà assegnato un buono per l’acquisti di libri presso la libreria “Lucca Sapiens” di Borgo Giannotti.

1° classificato buono libri di 400 euro

2° classificato buono libri di 200 euro

3° classificato buono libri di 100 euro

La giornata conclusiva (che si terrà nel prossimo mese di maggio) vedrà la consegna dei premi e degli attestati a tutti i partecipanti. Tutti gli elaborati consegnati rimarranno nella sede dell’User.

Per informazioni e adesioni: lucca@nullauser.toscana.it

Telefono 348 4216703