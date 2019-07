Dalla Versilia alla Versiliana, i 40 anni del Festival

PIETRASANTA – Sarà una giornata ricca ed intensa quella che si appresta a vivere la Versiliana martedì 16 luglio. Alle 18.30 sul palco del Caffè e nel parterre si avvicenderanno tanti ospiti per ricordare due figure di spicco nella storia della Versiliana: Romano Battaglia, patron dei celebri Incontri al Caffè e Franco Martini storico direttore artistico festival e per presentare il libro “Dalla Versilia alla Versiliana” edito da Aliberti in occasione del 40° anniversario del Festival.

“Il volume scritto dal critico d’arte Lodovico Gierut e dalla saggista Marilena Cheli Tomei– spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti che ha fortemente voluto questa iniziativa editoriale – rappresenta un omaggio alla memoria e al carisma che ha contraddistinto queste due grandi personalità che hanno dato lustro alla storia della Versiliana e non solo: è un affresco della Versilia e dell’ Italia contemporanea che include testimonianze, aneddoti, ricordi, giudizi e quelle lunghe e articolate vicende che hanno portato la Versiliana ad essere quel patrimonio culturale inestimabile che oggi conosciamo e che abbiamo il dovere di custodire”.

Alla presentazione del libro oltre agli autori interverranno alcuni amici di Romano Battaglia tra cui il mercante d’arte Fabrizio Moretti, l’architetto Tiziano Lera, lo storico conduttore del Caffè Fabrizio Diolaiuti, il Notaio Enrico Bellezza che ha redatto gli atti dell’istituzione della Fondazione Versiliana, il Magistrato Gerardo Boragine e tanti altri estimatori di Romano Battaglia. All’incontro, condotto da Claudio Sottili, parteciperanno anche il Sen. Massimo Mallegni, e il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti.

Al termine si terrà un momento istituzionale con la posa di due targhe che la Fondazione Versiliana e l’Amministrazione Comunale di Pietrasanta hanno voluto per omaggiare proprio Franco Martini e Romano Battaglia.

A seguire alle 20.00 si terrà invece l’incontro Arte e Creatività in dialogo, condotto da Clara Mallegni al quale parteciperanno Margherita Casazza, Bruno Ialuna, Franco Marsili, Dan Mudd, Corrado Lattanzi, Gabriele Vicari e Max Baroni.

Alle 21.30 sempre lo spazio Caffè de la Versiliana ospiterà un concerto lirico a ingresso libero a cura dell’Associazione La Fenice che vedrà protagonisti Matteo Da San Martino tenore, Letizia Cappellini soprano accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. In programma le più belle arie di Verdi, Puccini e della tradizione napoletana. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

DALLA VERSILIA ALLA VERSILIANA : un libro per celebrare i 40 anni della Versiliana

La storia della villa e dell’intero parco, dai primi passi sino ad oggi, è stilata in oltre centocinquanta pagine divise in 10 capitoli con numerosi riferimenti bibliografici e decine e decine di testimonianze tra le più varie. Veramente alto numero di istantanee di vari protagonisti passati dagli spazi che furono cari anche a Gabriele D’Annunzio. “Il volume edito da Aliberti – spiega Lodovico Gierut autore insieme a Marilena Cheli Tomei –include anche un intero capitolo connesso al legame della cosiddetta “Versilia Medicea”con i quaranta anni della Versiliana data la lunga e articolata storia di un territorio da sempre crocevia di popoli, di cultura, di arte, all’interno del quale non poteva non sorgere un polo culturale, inteso nel suo significato più ampio, che rappresentasse la versatilità di questa terra”.

Tra i nomi, prendendone solo alcuni a caso, citiamo Massimo Ranieri, Giulio Andreotti, Ornella Vanoni, Bruno Vespa, Igor Mitoraj, Arnaldo Galli, Mario Giordano, i Momix, Pippo Baudo, Paola Saluzzi, Tiziano Lera, Gina Lollobrigida e Franco Cervietti, Rita Levi Montalcini, Paolo Villaggio, Giorgio Panariello, Paolo Ruffini… “

“Dalla Versilia alla Versiliana” è in definitiva un vero e proprio “documento” che dà lustro all’unicità di un Festival che continua a fare storia. Il libro, aperto anche dagli interventi del sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e del senatore Massimo Mallegni, se da un lato è concentrato sulla storia degli spazi versiliani, del Caffè e del Festival è ricco altresì di numerose testimonianze del passato e del presente. Il libro sarà disponibile presso la libreria Libropolis aperta in questa stagione alla Versiliana.