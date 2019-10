Dalla Società di Danza Circolo di Lucca nuovi corsi di danza ottocentesca e scozzese

LUCCA – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di danza ottocentesca e scozzese che inizierà giovedì 10 ottobre, ore 20, presso scuola danza “Jellicle Dance”, via del Marginone 159, Pieve S. Paolo (Lucca). Le lezioni si terranno di giovedì h.20.00-23.00 (I, II e III livello). Sono previste lezioni di prova gratuite e riduzioni per studenti. Le persone interessate possono fare lezione gratuitamente e provare alcune semplici danze in un clima di gruppo. La Società di Danza è un’Associazione Culturale fondata nel 1991 presso il DAMS di Bologna, ed opera in oltre cinquanta città in Italia. Svolge attività di ricerca storica e diffusione delle danze di tradizione ottocentesca (quadriglia, valzer, contraddanza, polka e mazurka) e danza scozzese. Organizza corsi, stage, feste e Gran Balli in tutta Italia, essendo ormai presente dalla Sicilia al Trentino, con la finalità di rimettere in vita la grande tradizione europea della danza di società. Ha realizzato numerosissimi Gran Balli in Palazzi e piazze storiche in tutta Italia. Dal 2009 ha iniziato l’attività di danza con corsi continuativi anche a Lucca. Per il prossimo anno sono previste varie iniziative (feste e dimostrazioni) ed un Gran Ballo in Palazzo Ducale in abito ottocentesco.

Info e contatti: 328 7082435 – fb: Società di Danza Lucca

lucca@nullsocietadidanza.it – www.societadidanza.it