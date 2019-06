Dalla Romagna con furore: anche in Versilia arriva Marina, l’app per condividere l’ombrellone

VERSILIA – Marina è un’applicazione gratuita, nata nel 2017 in casa CesenaLab, l’incubatore dell’Università di Bologna, che per la prima volta ha introdotto il concetto di sharing economy in spiaggia. Quest’estate in tutta la Versilia, da Tirrenia a Marina di Carrara, sarà possibile prenotare un ombrellone direttamente dal proprio cellulare e a prezzo scontato.

Ma come funziona precisamente? Capita spesso di vedere ombrelloni vuoti, che i gestori degli stabilimenti non possono vendere perché sono già stati prenotati per tutta la stagione.

Attraverso quest’app i clienti stagionali possono mettere a disposizione il proprio ombrellone nei giorni in cui non lo utilizzano e i bagnanti hanno la possibilità di prenotarlo online ad un prezzo ridotto del 30%. “Turismo e app, un binomio che sta cambiando il modo stesso di concepire anche il turismo balneare. Ad oggi le app fanno parte di tutte le fasi di viaggio di un turista” – dice Giovanni Bigotti, uno dei soci di Marina Srl – dalla ricerca di ispirazione fino alla prenotazione e al pagamento online.

A confermarlo sono anche i dati. Il numero totale di prenotazioni da app mobile nel 2018 in Italia è aumentato del 40% dall’anno precedente. Marina si propone di accelerare il processo di digitalizzazione del turismo balneare che fino ad oggi si è dimostrato restio a questo passaggio.

Il modello (win win win) alla base di Marina può essere la chiave di volta per rinnovare questo settore grazie ad un sistema vantaggioso per tutti, per lo stagionale, che ha bonus da spendere nel proprio stabilimento, per il bagnante che prenota ad un prezzo ridotto ed ovviamente per il gestore dello stabilimento che attira nuovi clienti e guadagna due volte sullo stesso ombrellone.

Per un turista è importante poter usufruire di un servizio che consenta di prenotare rapidamente – e a distanza – un posto in spiaggia, evitando i disagi dovuti al traffico e alla non conoscenza del luogo. Il tutto a prezzo ridotto e con la possibilità di scegliere posizioni in spiaggia (prime file) molto appetibili ma difficilmente libere. L’applicazione ha avuto molto successo nella scorsa stagione in riviera romagnola, raggiungendo numeri significativi: oltre 6000 download, 90 stabilimenti affiliati e più di 1000 prenotazioni.

Oltre alla Toscana e all’Emilia Romagna, Marina sarà lanciata quest’anno anche in altre zone costiere delle Marche e della Puglia. Marina non è solo spiaggia, divertimento e risparmio, è anche solidarietà e attaccamento al territorio. Il ricavato delle vendite del merchandising Marina, che può essere acquistato tramite la pagina Facebook ufficiale, (spille, t shirt, gonfiabili e borse da mare) sarà devoluto interamente in beneficenza. Inoltre, una piccola quota derivante dagli stabilimenti affiliati verrà utilizzata per l’acquisto di attrezzature per disabili, in collaborazione con le cooperative bagnini aderenti del territorio.

L’applicazione per smartphone è già disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store, per ogni altra informazione: www.marinapp.it