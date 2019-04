“Dalla pancia alla pelle, attraverso il cuore”: un nuovo percorso gratuito per neo-genitori

LUCCA – Inizia il 10 aprile un nuovo percorso di accompagnamento alla nascita dedicato alle coppie in attesa di un figlio. Si intitola “Dalla pancia alla pelle, attraverso il cuore” ed è organizzato dall’associazione Paideia in collaborazione con l’associazione Eccomi. Una nuova opportunità per i neo e futuri genitori che si aggiunge alle azioni attivate dal Consultorio Piana Lucca e dal Comune di Lucca per rafforzare l’offerta percorsi di accompagnamento alla nascita nella Zona Distretto Piana di Lucca diretta dal dott. Luigi Rossi, aderendo al Progetto “Lucca In – Interrelazioni in natura contro la povertà“, coordinato proprio dal Comune di Lucca e finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini.

La prima edizione di “Dalla pancia alla pelle, attraverso il cuore” si è tenuta lo scorso autunno e dal 10 aprile inizierà il nuovo percorso. I corsi si tengono al Consultorio di Campo di Marte al secondo piano del Padiglione B. Gli obiettivi sono quelli di offrire un sostegno continuativo alla coppia che diviene famiglia, accrescere la propria consapevolezza come persone e come futuri genitori, condividere con un gruppo riflessioni, pensieri ed emozioni per promuovere il benessere della coppia e del bambino nel periodo della gravidanza e della nascita, costruendo insieme nuove conoscenze.