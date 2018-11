Dalida Angelini: “L’attacco violento ai giornalisti da parte di esponenti del governo e del movimento che lo sostiene è inaccettabile”

FIRENZE – <<La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, lo dice l’art.21 della Costituzione, tutti dovrebbero averlo ben chiaro, a maggior ragione chi su quella carta ha giurato assumendo incarichi di governo. La libertà di stampa non è cosa che riguarda solo i giornalisti che hanno il dovere di informare, riguarda tutti e ciascuno di noi che abbiamo il diritto di essere informati.

Non c’è democrazia senza libertà di stampa. L’attacco violento oltre che sguaiato ai giornalisti da parte di esponenti del governo e del movimento che lo sostiene è inaccettabile.

La Cgil Toscana è a fianco dei giornalisti toscani e a quelli che in tutta Italia domani scendono in piazza per dire basta attacchi>> – così la segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini che per impegni improrogabili non potrà essere fisicamente con loro domani, alle 12, sotto la prefettura di Firenze