Dal Circolo Centro Storico del PD Roberto Panchieri : “Bellissima l’iniziativa di Chiasso Barletti”

LUCCA – <<Bellissima l’iniziativa di Chiasso Barletti, dalla quale c’è molto da imparare. La sensibilità e l’intelligenza di privati cittadini, dei proprietari dei fondi sfitti, dell’Associazionismo di categoria e dell’Assessorato al Commercio hanno prodotto un grande risultato. Si è dimostrato che non è del tutto vero che il caro-affitti dipende dal Libero Mercato, anche perché il Mercato esiste, ma non è affatto libero. Prima di tutto viene l’intelligenza delle persone. L’iniziativa di Chiasso Barletti insegna qualcosa di più : è possibile allargare l’area del Centro Storico in cui avviare attività artigianali e commerciali di qualità. Occorre una politica fiscale di vantaggio a livello nazionale con l’introduzione della Cedolare Secca al 21% sugli affitti ed una Legislazione Regionale che favorisca l’avvio di attività artigianali e commerciali da parte di giovani al di sotto dei 35 anni. Occorre, infine, che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, predisponga un Piano Particolareggiato per individuare nuove aree nel Centro Storico nelle quali favorire l’apertura di laboratori artigiani e di negozi per il commercio al dettaglio defiscalizzando per almeno tre anni gli oneri fiscali di competenza comunale. Lucca può essere da apripista. Tocca alla Politica mostrare coraggio e intelligenza>>.

Il Segretario del Circolo Centro Storico del PD. Panchieri Roberto