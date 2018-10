Dal Circolo Centro Storico del PD Panchieri parla di immobiliare e commercio

LUCCA – <<La Stampa di oggi riporta una notizia che, pur nella sua prevedibilità, è sconvolgente. Se un proprietario di un negozio del Centro Storico volesse vendere il suo immobile dovrebbe accontentarsi del 30% in meno di quanto avrebbe ottenuto tre anni fa. Al contempo lo stesso proprietario dello stesso negozio può ottenere il 20% in più di tre anni fa se decide di affittare. Dunque una differenza del 50%. Qualcosa di sconvolgente! Come si può pensare che il commercio al dettaglio possa resistere in una situazione del genere! Perché, dunque, stupirsi se solo le grandi catene hanno preso ormai il sopravvento! Possono le Associazioni dei Commercianti, le Associazioni dei Proprietari, l’Amministrazione Comunale,sedersi intorno ad un tavolo e vedere cosa si può cominciare a fare? Fra l’altro in molti casi la proprietà dei fondi appartiene a famiglie di ex commercianti che con il loro lavoro si sono trovati una fortuna in casa. Ma, mi domando, è economicamente sopportabile che la Rendita Parassitaria possa, essa sola, avvantaggiarsi della situazione?!. Se non si prende questo toro per le corna tutte le belle chiacchiere sul rilancio dei negozi di tradizione e del piccolo commercio sono parole al vento>>.

Panchieri Roberto, Segretario del Circolo Centro Storico del PD.