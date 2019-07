Dal 9 luglio a San Colombano torna l’XI esima edizione di “Estate in corte”

CAPANNORI – Torna anche per l’estate 2019 l’iniziativa ‘Estate in Corte’ giunta all’XI edizione promossa dal Comitato Paesano San Colombano in collaborazione con il Comune. La rassegna prenderà il via martedì 9 luglio e si protrarrà fino al 27 agosto con la proiezione di film e iniziative di intrattenimento nelle varie corti della frazione di San Colombano in programma alle ore 21.

Il programma completo: martedì 9 luglio corte ‘Conchi’ proiezione del film “Hotel Transilvania 3”; martedì 16 luglio Corte ‘Ciucia’ proiezione del film “Gli incredibili 2”; martedì 23 luglio corte ‘Bicchio’ proiezione del film “Lion”; martedì 30 luglio corte ‘Lo Speziale’ “Pensieri e parole in vernacolo con ‘Gavorchio’”; martedì 6 agosto corte ‘Calamita’ proiezione del film “10 giorni senza mamma”; martedì 20 agosto corte ‘Al Peso’ proiezione del film “Dragon Trainer 3”; martedì 27 agosto corte ‘Lencioni Basso’ intrattenimento per tutti con lo spettacolo di magia con Ale il mago. In caso di pioggia gli incontri saranno posticipati al giovedì.