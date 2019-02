Dal 28 stop al Rei (Reddito Inclusione), ecco modalità per chiedere Reddito di Cittadinanza

PIETRASANTA – Il Rei, il Reddito di Inclusione, va in pensione per far posto al Reddito di Cittadinanza. Dal 28 febbraio non saranno più i comuni a gestire le domande e le risorse destinate ai cittadini che vivono in condizioni di disagio o povertà. Dal 6 marzo entrerà infatti in vigore sia il reddito di cittadinanza che la pensione di cittadinanza: i moduli potranno essere richiesti o scaricati sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it (previa autenticazione), presso gli sportelli di Poste Italiane o CAAF convenzionati.

Lo rende noto il Comune di Pietrasanta che fa sapere inoltre che le domande per il reddito di inclusione potranno essere presentate fino al 28 febbraio 2019. Nel 2018 sono stati 114 i beneficiari del reddito di inclusione a fronte di 300 domande presentate. E’ bene precisare che le domande escluse sono state sospese o andate in decadenza per la mancanza di Isee, che è un documento essenziale per accompagnare la domanda ed altri casi come il percepire l’indennità di disoccupazione. “I nostri uffici – assicura Elisa Bartoli, Assessore al Sociale – forniranno ai residenti tutte le informazioni preventive per guidare i residenti verso questa nuova opportunità”.