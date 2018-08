Dal 20 si consegnano anche a Lucca i tesserini venatori: ecco dove e quando

LUCCA – Saranno in distribuzione da martedì 21 agosto all’Urp di via del Moro, i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2018/19. Il tesserino autorizza l’attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente. Il rilascio avverrà, dopo la verifica di tutta la documentazione necessaria, all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico con il seguente orario: il mercoledì dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.lucca.it alla pagina dedicata allo “Sport e tempo libero” o scrivere una mail a sportellocaccia@nullcomune.lucca.it