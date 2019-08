Dal 2 al 6 settembre via Roma interrotta per lavori, chiusure mattutine in via Terrapezzina

CAMAIORE – A partire da lunedì 2 fino a venerdì 6 settembre via Roma a Camaiore sarà interrotta nel tratto compreso tra via Rosi e via Silerchie per permettere i lavori per la costruzione della rotatoria di accesso all’attività commerciale attualmente in costruzione, lavori a carico della società che realizza la struttura.

Sarà possibile recarsi alla Stazione dei Carabinieri accedendo da via Roma all’imbocco con la SP1 Francigena,mentre i residenti delle aree interessate potranno accedere fino alla zona delimitata dall’area di cantiere, compresa tra il civico 40 e il civico 48.

Via Terrapezzina verrà chiusa la mattina dalle ore 8.00 alle ore 10.00 nei giorni 2, 3, 4 e 5 settembre per permettere il trasloco di un’azienda che trasferirà la produzione nell’area industriale Le Bocchette. Al di fuori della fascia oraria di chiusura, il transito su via Terrapezzina sarà regolare.

Sempre lunedì 2 settembre, inoltre, sarà chiusa al transito via IV Novembre nel tratto compreso tra contrada Santa Croce e contrada Palmerini, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per consentire il trasloco di un’abitazione privata. In caso di condizioni meteo avverse, la chiusura verrà posticipata al 3 settembre.