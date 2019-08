Dal 10 al 15 agosto torna “Camaiore d’Altri Tempi. Follie di Ferragosto”

CAMAIORE – Immancabile come ogni estate torna Camaiore d’Altri Tempi. Follie di Ferragosto, evento estivo per eccellenza del Comune di Camaiore che da quest’anno riprende la sua intitolazione originale grazie alla concessione gratuita del marchio da parte della Confraternita di Misericordia di Camaiore che ne è titolare. Dal 10 al 15 agosto il centro storico si accende grazie a un programma ormai collaudato che vedrà la mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage e appuntamenti con i protagonisti della musica e del teatro dialettale camaiorese senza dimenticare l’intrattenimento per tutte le età. In piazza San Bernardino graditissimo ritorno, a cura della Misericordia di Camaiore, con il banco del “tripolino”, mitica granita e vera squisitezza per ogni bambino del secolo scorso. Anche per la trentasettesima edizione il professor Franco Benassi ha disegnato la tradizionale locandina in stile liberty, elemento inconfondibile e identitario delle Follie.

Si partirà sabato 10 agosto, alle ore 22.00 con “Cinema piazza grande”, proiezione del film del regista livornese Paolo Virzì, “La prima cosa bella”. Una pellicola applaudita da pubblico e critica che ha saputo raccogliere ben tre David di Donatello per la sceneggiatura e le interpretazioni di Micaela Ramazzotti e Valerio Mastandrea a cui si affianca una magistrale Stefania Sandrelli.

Domenica 11 agosto, dalle 22.00, spazio all’energia dei Lamarea, band camaiorese in costante ascesa che presenterà una selezione di hit italiane e internazionali. Sarà anche l’occasione per ascoltare la produzione di inediti della formazione che ha già riscosso unanimi consensi nel mondo degli addetti ai lavori fino a raggiungere la finale di Sanremo Rock nel 2019. Il programma della manifestazione si arricchisce inoltre degli spettacoli dei “Pupi di Stac”: gli storici burattini di Firenze si esibiranno per i bimbi dall’11 agosto, ogni giorno alle 18.30 e alle 21.30 in piazza Petrucci.

Lunedì 12 agosto la compagnia teatrale Animateamus porterà in scena la commedia vernacolare “Lo zio d’America”. Sotto la guida di Luca Santini e Susanna Altemura, la compagnia allieterà la platea di piazza San Bernardino con un testo pieno di gag e battute esilaranti.

Martedì 13 agosto, ancora con inizio alle 22.00, va in scena il concerto dell’Andrea Garibaldi Trio che si arricchirà della presenza del sassofonista Renzo Cristiano Telloli. Il compositore e pianista jazz camaiorese presenterà al pubblico l’album “La Frontiera”, lavoro uscito nel 2018 per EmmeRecordLabel, dedicato al compianto scrittore e giornalista Alessandro Leogrande, autore dell’omonimo libro. La formazione vede, insieme ad Andrea Garibaldi al pianoforte, Fabio di Tanno al contrabbasso e Vladimiro Carboni alla batteria.

Mercoledì 14 agosto appuntamento alle ore 21.30 con la Filarmonica Giacomo Puccini di Camaiore. Il tradizionale concerto vedrà i musicisti diretti dal Maestro Emanuele Lovi proporre un programma in cui a brani di stampo più classico si affiancheranno atmosfere pop e rock con musiche di Vasco Rossi, De André e i Queen.

Il giorno di Ferragosto da segnalare alle ore 19.30, l’immancabile Tombola di Santa Maria organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Camaiore: le cartelle saranno in vendita sin dalle ore 09.00. Al termine, l’Orchestra Filarmonica Angelo Bevilacqua chiuderà la kermesse con un appuntamento di grande fascino: dalle 20.00 circa prove aperte e concerto all’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta che verrà lasciata a porte aperte per permettere a tutti di assaporare la magia dei giovani orchestrali diretti da Maria Vecoli. Il programma prevede una carrellata musicale che va da Mozart, a Pachelbel fino a omaggiare Morricone.

A prologo delle Follie, segnaliamo venerdì 9 agosto, alle ore 21.30, la serata “Le meraviglia del mare toscano. Alla scoperta di un patrimonio da difendere”, organizzata da Comune di Camaiore e ARPAT. I tecnici del settore mare dell’agenzia regionale affronteranno il tema cruciale della difesa dell’ecosistema marittimo. Interverranno per ARPAT, Gioia Benedettini, Romano Baino, Alessandro Voliani, Cecilia Mancusi, Enrico Cecchi e per il Comune di Camaiore il Sindaco Alessandro Del Dotto e l’Assessore all’Ambiente Sara Pescaglini.

Da segnalare anche importanti mostre, visitabili durante la manifestazione: presso l’impluvio di Palazzo Tori Massoni, il Circolo Filatelico Apuano organizza un’esposizione di francobolli e annulli relativi agli uffici postali del territorio camaiorese. Presso il Teatro dell’Olivo, a cura dell’Associazione Lambretta Club Toscana, mostra statica dedicata alla mitica Lambretta. In via XX settembre sarà possibile ammirare splendidi autoveicoli d’epoca a cura dell’Associazione Ruote Retrò Italia e Carrozzeria Versilia s.r.l; in via vittorio Emanuele l’Associazione Motociclistica Perla del Tirreno esporrà invece moto d’epoca. Per gli amanti delle due ruote, torna una coppia di appuntamenti ormai tradizionali organizzati dalla Perla del Tirreno: il raduno Moto d’altri tempi e la Cronoscalata Camaiore Pedona. Domenica 11 agosto il programma prevede la quinta edizione del raduno: la partenza è fissata alle 11.30 per un giro turistico nelle Seimiglia con pitstop gastronomico a Gombitelli. Ritrovo e iscrizioni si terranno a partire dalle ora 9.00, presso lo Stadio Comunale. Mercoledì 14 agosto invece sarà la volta della terza edizione della cronoscalata, rievocazione storica con moto d’epoca.