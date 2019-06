Dal 1 luglio stop ai ponteggi nel centro storico, già in vigore anche ordinanza sui rumori

PIETRASANTA – Stop a ponteggi ed aree di cantiere nel centro storico. Dal 1 luglio, e fino all’8 settembre, non saranno più rilasciate concessioni del suolo pubblico per l’occupazione con ponteggi ed altre strutture. Saranno rimosse anche quelle eventualmente presenti. Decoro, sicurezza e anche estetica: sono queste le ragioni della direttiva. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha approvato la delibera che conferma il divieto anche per l’estate 2019. Non si potranno montare ed allestire cantieri in via Mazzini, via Stagi, via Marzocco, via Garibaldi, via Barsanti, Piazza Giordano Bruno, Piazza Crispi, Piazza Duomo, Piazza Mitoraj, Piazza Carducci, Piazzetta Sant’Antonio, Vicolo San Biagio, Vicolo Rabaioli, Vicolo Lavatoi e via del Teatro.

L’amministrazione comunale ricorda che è già in vigore, dal 1 giugno, e fino al 30 settembre, anche l’ordinanza che disciplina gli orari delle attività rumorose durante il periodo estivo nel perimetro del centro storico, a mare della fascia da via Barcaio, via Ficalucci, via Del Sale, via Sparta e via Del Padule e all’interno dei nuclei abitati intesi come un raggruppamento continuo di almeno venticinque fabbricati, ancorché intervallato da strade, piazze giardini o simili.

Nella fattispecie i cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l’uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, le attività che comportino l’uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore (attività artigiane, commerciali od assimilate), le attività relative ad opere di giardinaggio che implichino l’uso di tosaerba, falciatrici o macchine simili e qualsiasi altra attività di svago che comporti l’uso di macchine, strumenti ed attrezzature rumorose. Queste attività devono essere limitate nella fascia oraria 09.00-13.00 e 16.00-20.00.