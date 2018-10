Dai campi di serie A del basket alle assicurazioni: la storia di Gloria Favilla

LUCCA – Dal parquet dei campi di basket al mondo delle assicurazioni: un salto non da poco, ma è possibile farlo, quando si ha una buona ‘rete’ di protezione. Così almeno la pensa Gloria Favilla, capitano della squadra di Basket ‘Le Mura’ che, sotto la sua guida, è arrivata a disputare il massimo campionato.

«La scelta è caduta sul mondo assicurativo un po’ per caso – racconta Gloria – come, del resto, spesso accade: mia cognata lavorava già in questo ambito e, dato che a me piace molto il contatto con le persone e che i miei studi in giurisprudenza erano comunque afferenti a questo lavoro, ho deciso di provare, sperando di trovare la strada giusta».

E così è stato.

Dopo una breve parentesi in una compagnia assicurativa dove però non vi erano reali prospettive di formazione e carriera, Gloria decide di provare con l’agenzia lucchese de ‘Le Generali’. E qua arriva la svolta, grazie a quella ‘rete di sicurezza’ fatta di un ambiente di lavoro positivo che rendeva il salto sicuro.

«Ho trovato un gruppo coeso – racconta la ex cestista –: tutti sono stati fin da subito molto disponibili e collaborativi. Anche se chiedevo dieci volte la stessa cosa, mi hanno risposto, insegnato e fatto crescere».