A Lucca 250 studenti per le masterclass del Francigena International Arts Festival

LUCCA – L’ultimo si è iscritto “last minute” da Melbourne, Australia, affascinato dall’ascolto di uno degli 11 concerti che compongono il cartellone della 8° edizione del Francigena International Arts Festival ed è volato qui per migliorarsi come musicista. Va a aggiungersi agli altri 250, che provengono da tutto il mondo, studenti e insegnanti di musica che scelgono la Piana di Lucca per perfezionare la loro conoscenza musicale e scambiarsi idee e tecniche di esecuzione.

Un grande successo in un territorio dove da anni si susseguono i dibattiti e gli interventi sul turismo culturale, su come attrarre persone di un certo livello a Lucca e , più che altro, farli permanere per settimane da noi, con evidenti benefici per la nostra economia e la nostra immagine.

C’è chi, senza tanti proclami ma conquistando una sempre maggiore autorevolezza e capacità attrattiva, ci riesce ormai da otto anni : il Francigena International Arts Festival, manifestazione creata dal prof. Marco Lardieri, che da anni dirige la prestigiosa scuola di musica Accademia Geminiani di Altopascio.

«Come felicemente è stato definito da un giornalista durante la conferenza stampa di Capannori – dice Lardieri – abbiamo creato uno dei più importanti Erasmus musicali al mondo. Un mese in cui tantissimi musicisti giovani entrano in contatto con coetani e professori di musica affermati, insieme a musicisti di fama mondiale che tengono le masterclass, lezioni di approfondimento che sono l’esaltazione dell’amore per la musica e che arricchiscono tutti. Per questo i migliori vengono da noi e quando sono qui li coinvolgiamo in concerti che, come quest’anno, catturano tantissimi consensi e avvicinano molte persone alla musica colta».

Tutto questo ha poi una grande ricaduta economica e di immagine per la Piana di Lucca : per un mese 250 studenti che vivono a Altopascio e Capannori sono sicuramente un importante contributo all’economia locale. Oltre a questo c’è poi il grande ritorno di immagine che questa grande manifestazione comporta : una volta tornati nel loro paesi, i frequentatori parlano così bene di Lucca e della Piana che sicuramente fanno venire la voglia di visitarci a tanti altri.

Gli studenti di quest’anno arrivano da Russia, Australia, Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, Belgio, Lettonia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca e Cina.

«Facciamo tutto questo con grandi sacrifici, proporzionali alla soddisfazione che ricaviamo da questa iniziativa e dai sorrisi e i ringraziamenti che riceviamo a distanza di anni dai partecipanti – conclude Lardieri- . Insieme al piacere di creare reddito per tanti esercizi commerciali e ricettivi, è questa la molla che ci spinge a proseguire in questa difficile ma bellissima impresa».