Da mercoledì 7 novembre spostamento dei banchi del mercato settimanale in via Matteotti

FORTE DEI MARMI – Da mercoledì 7 novembre entrerà in vigore lo spostamento dei 46 banchi di vendita del celebre mercato settimanale di Forte dei Marmi, i quali si sposteranno da Piazza Marconi lungo via Matteotti, da via Vittorio Veneto fino all’incrocio con via P. E. Barsanti, per permettere la risistemazione dell’area di piazza Marconi.

Prevista una nuova disciplina viabilistica tutti i mercoledì fino al 27 marzo dalle ore 6.30 alle 15.00. In particolare sarà istituito in Via Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza Marconi e Via Barsanti il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto i veicoli autorizzati del mercato.

Inoltre, al fine di poter far stazionare i veicoli adibiti a servizio Taxi ed istituire le fermate degli autobus in servizio urbano ed extraurbano verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Viale della Repubblica interno (fronte albergo Datcha/lato mare) ad eccezione veicoli del servizio taxi; il divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli di viale Italico (nei pressi del ristorante “La Barca”) e sugli stalli di Viale Italico (nello spazio dell’ex distributore di carburante) ad eccezione dei veicoli del servizio autobus; divieto di sosta con rimozione forzata eccetto taxi in Piazza Garibaldi lato sud, subito dopo lo spazio destinato alle operazioni di carico e scarico dell’Hotel Elbano.