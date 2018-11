Da Mercoledì 21 Novembre al 5 Dicembre 5 appuntamenti esclusivi tra corti e film d’autore al Cinema Scuderie

SERAVEZZA – Al Cinema Scuderie a Seravezza (LU) spazio alla produzione cinematografica del Portogallo, patria di Manoel de Oliveira, con la rassegna LUSO!, una selezione di 5 opere presentate nei maggiori festival internazionali abbinate ad altrettanti cortometraggi, a partire da VERÃO DANADO di Pedro Cabeleira (2017) Mercoledì 21 Novembre alle ore 21:15, preceduto dal cortometraggio A brief History of Princess X.

Presentato nella sezione Cineasti del Presente al Locarno Festival, Verão Danado è l’opera prima di Pedro Cabeleira, giovanissimo regista portoghese. Un flusso di vita nella popolazione universitaria di Lisbona, tra droghe leggere e pesanti, movida, party e rave, flirt, baci e sesso, raccontata senza moralismi né compiacimenti.

LA TRAMA: L’estate di Chico comincia nella casa di campagna con i suoi nonni, all’ombra di un albero di limoni. Ma questa è solo una parentesi. La sua vita ormai è a Lisbona, dove si è laureato e dove dovrebbe cercare lavoro. Chico trascorre invece pomeriggi oziosi e infinite serate in giro per la città, con gli stupefacenti e la musica a creare atmosfere psichedeliche che rimandano eternamente l’arrivo dell’età adulta.

L’originale cortometraggio A Brief History of Princess X potrebbe essere classificabile come un documentario: è la storia vera della “Princess X”, statua dorata scolpita ai primi del Novecento dallo scultore dadaista rumeno Constantin Brâncuși come ritratto di Marie Bonaparte; è un fatto innegabile che la statua, a causa di continui colpi di scalpello che l’hanno resa sempre più minimale prima del bagno in oro, assomigli a un gigantesco fallo.

Luso è una mostra itinerante del nuovo cinema portoghese che dal 29 settembre sta portando in oltre 25 città italiane, tra cui Seravezza in esclusiva tra le province di Lucca e Massa Carrara, cinque dei titoli più significativi e apprezzati della nuova cinematografia lusitana. Luso è organizzata dall’Associação Il Sorpasso e Arch Film, casa di distribuzione indipendente italiana, in collaborazione con Fundação Calouste Gulbenkian, ICA, Ambasciata del Portogallo a Roma, Instituto Camões e Slingshot Films.