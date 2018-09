Da lunedì torna a doppio senso via di Tiglio a San Filippo

LUCCA – Come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, a partire da lunedì 10 settembre, in concomitanza con la chiusura del cantiere Geal nel tratto fra via Sandei e via Antonioli, in questo tratto la via di Tiglio tornerà a doppio senso di marcia. Ciò che cambierà rispetto a prima è l’obbligo di svolta a destra per chi si immetterà da via Ingrillini nella via di Tiglio. Il cantiere Geal resterà invece ancora attivo per qualche giorno in via di Tiglio, nel tratto compreso fra via Antonioli e la chiesa di San Filippo, dove quindi resterà il senso unico fino alla fine dei lavori.

Si ricorda che lunedì 17 settembre alle 21.00, nei locali della parrocchia di San Filippo in via della Chiesa, l’amministrazione comunale incontrerà i cittadini della frazione per presentare i dati relativi alla sperimentazione effettuata in concomitanza con il cantiere Geal per il quale è stato necessario istituire il senso unico.

All’assemblea parteciperà per l’amministrazione comunale l’assessore al traffico Celestino Marchini. Durante l’incontro, oltre a fare il punto sui dati raccolti, saranno illustrate alcune proposte per migliorare il flusso del traffico nella zona e saranno raccolti i suggerimenti dei cittadini, il tutto in vista dello studio che l’amministrazione comunale commissionerà all’interno del Piano di dettaglio del Piano generale del traffico urbano (Pgtu).

All’assemblea del 17 con i cittadini di San Filippo seguirà successivamente un incontro analogo con i cittadini dell’Arancio, la cui data verrà fissata nei prossimi giorni.