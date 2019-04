Da domani la nuova stagione del Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano

LUCCA – Riparte domani, sabato 27 aprile alle 21.15 la lunga stagione primaverile del Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano; dopo la V edizione del Festival Regionale “Il ToscaNello”, la nuova stagione si concluderà sabato 29 giugno.

La programmazione della stagione è a cura della F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

Una proposta brillante per questa nuova stagione che vede prime assolute e spettacoli di alta qualità.

Si parte domani per La serata del buonumore con l’opera “Camera con crimini” di Sam Bobrick e Ron Clark, una commedia messa in scena dalla Compagnia AttorInsieme per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma).

Il secondo appuntamento è con Autori Emergenti che sabato 4 maggio alle 21.15 in prima assoluta vedrà la Compagnia Experia portare in scena “Questa è la guerra”, una commedia in tre atti di Andrea Ade Visibelli

Si continua sempre con La serata del buonumore sabato 11 maggio alle 21:15 con la Compagnia Arte Teatrale Invicta

che porta in scena l’opera “La panacea di tutti i mali”, tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini.

A tutta musica! è l’appuntamento di sabato 18 maggio alle 18 con la Compagnia VitaminaDance Junior che in prima assoluta porta in scena il musical “Notti d’estate” di Fabrizio Magnani.

Domenica 19 maggio alle 21.15 torna La serata del buonumore con la Compagnia La Combriccola, altra prima assoluta con lo spettacolo “Mamma mia, questa tennologia!”, una commedia comica in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi

E ancora A tutta musica! sabato 25 maggio alle 21:15 con la Compagnia VitaminaDance Junior e un’altra prima assoluta: il musical “Grasso è bello!” di Fabrizio Magnani.

Il programma è in aggiornamento.

Il primo appuntamento della rassegna: “Camera con crimini” di Sam Bobrick e Ron Clarkù

Lo spettacolo

Camere con crimini è una commedia grottesca a tinte noir; con risate e colpi di scena all’insegna del mistero e dei brividi, destinata ad inchiodare alle poltrone gli spettatori anch’essi travolti dal turbinio di eventi e dal succedersi delle situazioni. L’intera vicenda si svolge all’interno delle camere del Bermude Hotel, nell’arco di un anno, e vede come protagonisti una donna, Arlene, confusa e combattuta tra la stabile routine col marito e la forte passione per l’amante, e due uomini, l’amante Mitchell, dentista belloccio, e il marito Paul, venditore di automobili, uomo banale e grigio, uniti tra loro da legami forti come… un nodo scorsoio! Nessuno dei tre riesce ad affermarsi con una propria personalità definita ed autentica e proprio i gesti estremi che tenteranno di compiere (gli improbabili crimini che avranno come vittime designate in sequenza: il marito, l’amante e infine la moglie) li renderanno progressivamente consapevoli del labile confine tra amore e odio e della necessaria interdipendenza del loro triangolo.

Tradimento, gelosia, vendetta e intenti criminali sono gli ingredienti che rendono questa commedia frizzante, ricca di colpi di scena e situazioni paradossali nel progressivo scambio di ruoli: da tradito a carnefice, da amante a vittima, da idolo a desiderato defunto. Il continuo susseguirsi di situazioni esilaranti e cambi di prospettiva invitano implicitamente lo spettatore a riflettere sui suoi stessi legami sentimentali. Chi di noi può sentirsi davvero sicuro della persona con cui divide i propri giorni? Siamo in grado di decidere la rotta delle nostre vite, o navighiamo in balia dei flutti? Ha senso tentare di spiegarsi tutto ciò, o meglio sarebbe cullarsi in comode consuetudini? Gli autori, saggiamente, si guardano bene dal fornire risposte.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Arlene Miller / Maria Pia Barsotti

Paul Miller / Massimo Todaro

Mitchell Lowell / Giordano Galloni

Scenografie: Rolando Abbarchi

Luci e audio: Rolando Abbarchi

Regia di ANDREA PINUCCI

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@nullgmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).