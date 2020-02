Da Confindustria Toscana Nord al via il MICAM: a Milano il salone delle calzature

Non si registra infattiper adesso alcuna ripresa dei consumi interni, mentre il settore nel suo complesso (al netto di alcuni distinguo che determinano posizionamenti diversi sui mercati) sta cercando di capire quanto sarà condizionato da tensioni geopolitiche – crisi in Libia ed escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran – dal permanere del rischio di venti protezionistici provenienti da oltreoceano sull’Unione Europea (oltre che sulla Cina ) dal possibile effetto della Brexit, arrivata alla sua fase finale.

C’è poi la grande incognita per le conseguenze del coronavirus, c he tuttavia potrebbe determinare una riduzione delle importazioni dalla Cina e quindi, come bilanciamento, un maggior acquisto di prodotti anche italiani. I giorni di esposizione daranno le prime indicazioni in merito.