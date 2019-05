Da Cna Lucca un incontro sul welfare aziendale, per andare in contro a dipendenti e famiglie

LUCCA – Il Welfare Aziendale è l’insieme di attività, progetti e interventi che un’Impresa mette in campo per venire incontro alle esigenze personali dei propri dipendenti e delle loro famiglie, per rispondere a bisogni di natura extra-lavorativa e di “rilevanza sociale”, usufruendo di vantaggi fiscali. Per illustrare le novità in questo ambito la Cna organizza un incontro per martedì 28 Maggio ore 17 a Lucca nella sede di via Romana n.615/P.

Il programma dell’incontro prevede interventi sugli aspetti normativi e i vantaggi fiscali (Chiara Nencioni, Responsabile DPT Relazioni Sindacali Cna Toscana) e sulla competitività e il benessere aziendale (Moreno Guasti e Fabio Cappellini, specialisti di prodotto per la direzione Toscana e Umbria di Banca Intesa SanPaolo). Ad aprire i lavori sarà Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca.

Intesa Sanpaolo e Cna hanno siglato un accordo che mette a disposizione degli associati “Welfare Hub”, la piattaforma innovativa che permette di cogliere le opportunità concesse dalla normativa fiscale e i vantaggi collegati all’adesione ai flexible benefits. I dipendenti delle imprese potranno sceglie come utilizzare il proprio credito welfare tra una vasta gamma di beni e servizi distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale.