Da Capannori alle Ande: il duo musicale Folkoiné in concerto ad Artémisia

CAPANNORI – Venerdì 10 gennaio, alle ore 21.00, al polo culturale Artémisia di Tassignano, si terrà una serata di musica folk dal titolo “Da Capannori alle Ande” promossa dall’associazione Tèlia, in collaborazione con il Comune di Capannori. Un concerto di brani musicali che spazieranno per l’intero globo, fino a La Paz, in Bolivia, dove vive Daniela, cantante professionista che nel cammino ha incontrato la sclerosi multipla. In un paese dove non esiste sanità gratuita, anche solo una terapia che migliori la qualità della vita può diventare insostenibile.

Ad esibirsi sarà il duo musicale Folkoiné, nato nel 2018 e composto da Maria Elena Lippi, voce solista e violinista e Andrea Del Testa, già mandolinista del gruppo folk toscano “La Serpe d’Oro”, che in questa formazione musicale si presenta come chitarrista, ma anche con un curioso modello di liuto cantabile chiamato prispolo.

Sarà un ponte di solidarietà fatto da una scaletta musicale di brani che partiranno dalla musica tradizionale toscana, attraverserà alcune regioni di Italia, poi dell’Europa centrale e settentrionale, per poi andare in Asia e finalmente nelle Americhe del Sud.

Nella convinzione, tipica di Folkoinè, che la musica in generale e la musica popolare tradizionale in particolare sia un linguaggio comune che lega ed unisce tutti i popoli e non permette l’esistenza di muri o frontiere.

Insieme a Folkoiné si alterneranno sul palco Igor Vazzaz, voce solista del gruppo “La Serpe d’Oro” e Markus Bostik Fagioli, con la sua bellissima tuba che renderà un tributo al compianto attore toscano Carlo Monni, suo grande amico e collaboratore. Ci saranno anche il percussionista Giovanni Menga, il tenore Pier Giuseppe Puggioni ed Angelica D’Agliano, in arte Fosca Sensi, scrittrice e blogger che leggerà alcuni dei suoi brani.

La serata è ad ingresso libero.