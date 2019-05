Cultura: più spazio per mostre ed artisti, aprono due nuove sale espositive comunali

PIETRASANTA – Più spazio per mostre ed artisti. L’ex farmacia comunale di Porta a Lucca, nel centro storico, ed i locali a piano terra, fronte lungomare, dell’ex Incanto, a Tonfano, diventeranno temporaneamente due nuovi spazi espositivi. Ospiteranno mostre e rassegne d’arte andando così a potenziare ulteriormente l’offerta culturale e turistica di Pietrasanta. Già fissata anche la prima inaugurazione per l’ex Incanto, sabato 11 maggio, con una mostra dedicata a Leonardo Da Vinci nell’anno del 500esimo anniversario dalla sua morte visto con gli occhi di 40 artisti contemporanei tra pittori, illustratati e scultori di fama. La mostra, organizzata dalla Fondazione Versiliana insieme al Comitato Archivio artistico-documentario Gierut, si sviluppa a sviluppa su due distinte sedi: l’ex Incanto appunto, e La Villa La Versiliana.

Dopo l’annuncio degli scorsi giorni da parte dell’Assessore ai Beni, alle Attività Culturali e al Turismo, il Senatore Massimo Mallegni ora c’è anche il via libera della giunta comunale. <<Stiamo parlando di due spazi strategici, uno nel cuore del centro storico l’altro della Marina, che vogliamo valorizzare e sfruttare fino a quando non si concretizzeranno i progetti previsti. Lasciare questi spazi vuoti e senza una missione sarebbe stato poco utile alla città. In questi mesi abbiamo avuto una richiesta sorprendente di proposte artistiche da parte di artisti ed associazioni che avrebbero dovuto aspettare mesi per esporre nella Sala delle Grasce e che invece, grazie a questi due spazi, potremo soddisfare. Per Porta a Lucca e per Tonfano saranno due piccoli motori di traffico culturale che entreranno a far parte, a tutti gli effetti, della nostra promozione e comunicazione>>.