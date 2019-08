Cultura: l’arte sul green del Golf Alisei, in mostra le opere di Alessandra Politi Pagnoni

PIETRASANTA – Le sculture in legno, marmo e metallo di Alessandra Politi Pagnoni arrivano in esposizione all’Alisei Golf & Country Club di Pietrasanta. L’inaugurazione è in programma martedì 20 agosto (ore 18.30) alla presenza del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. L’evento è organizzato dall’Alisei Golf & Country Club Pietrasanta con il patrocinio del Comune di Pietrasanta.

Alessandra Politi Pagnoni vive e lavora in Versilia, tra Pietrasanta e Lucca. Per sei anni studia le tecniche di lavorazione del marmo, elemento principale delle sue sculture, grazie ai maestri Gigi Guadagnucci e Viliano Tarabella, che mi hanno insegnato ad amore il materiale e il metodo per trarre da esso il coraggio di scommettere sulla materia.

Marmo legno e metallo; i materiali sono fondamentali per l’artista, quasi essenziali tanto da condizionare le sue scelte creative. Pagnoni ha un rapporto diretto, fisico con la materia, eseguire personalmente ogni fase della realizzazione dell’opera, dall’inizio alla fine. Alla scultura alterna la creazione di oggetti di design, come i lavabi in marmo dalle forme essenziali o gli appendiabiti ricavati da rami di rosa o ciliegio.