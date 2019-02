Cuarón orgoglio di Pietrasanta, le congratulazioni amministrazione Giovannetti

PIETRASANTA – “Alfonso Cuarón orgoglio di Pietrasanta. Lo aspettiamo a braccia aperte per congratularci con lui e per tributargli, nei modi e tempi che riterrà più opportuni, l’ennesimo giusto riconoscimento da parte della nostra comunità”: così il Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti ha commentato la vittoria di tre Oscar con il film “Roma” da parte del regista messicano, Alfonso Cuarón, che di Pietrasanta è cittadino onorario dal 2014 (tra i cittadini onorari figurano Fernando Botero e Igor Mitoraj).

Lo scorso settembre l’amministrazione comunale aveva consegnato al regista, che a Pietrasanta vive una normalissima quotidianità di padre, uno speciale riconoscimento in occasione del decennale dell’inaugurazione del Pontile di Tonfano all’indomani della consegna del Leone d’Oro di Venezia sempre per il film “Roma”.

Così come accaduto per “Gravity”, il film con Sandra Bullock e George Clooney che gli è valso ben sette Oscar presentato in anteprima proprio al Cinema Comunale di Pietrasanta, anche per la sua pellicola più personale “Roma” Cuarón aveva deciso di omaggiare la Piccola Atene in prima persona con una proiezione e con un incontro aperto al pubblico. “La nostra comunità ha il massimo rispetto per i suoi cittadini illustri e famosi, per la loro riservatezza e per la loro tranquillità. – commenta il Sindaco – E’ la città perfetta per mimetizzarsi e vivere la normalità. Cuarón porta a scuola i figli, partecipa alle tante iniziative che organizzano ed è presente nonostante i tanti impegni. Al di là degli Oscar, che sono un meritato riconoscimento al suo genio e al suo lavoro, è un cittadino modello”.