“Crumb portrait”: voce e piano per l’avvio del Cluster Music Festival

LUCCA – Con il prossimo week end l’associazione Cluster propone per il secondo anno il “Cluster Music Festival” dedicato alla musica contemporanea. Sabato 20 , nell’Oratorio del Duomo , si terrà alle ore 17 un concerto per canto e pianoforte dal titolo “Crumb portrait” con la partecipazione del soprano Maria Elena Romanazzi e della pianista Raffaella Ronchi. Si tratta di un progetto discografico realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, Puglia sounds record 2018 e la Ema Vinci Records, nel quale sono contenuti alcuni dei più grandi capolavori, per questa formazione, del compositore americano George Crumb. Si va dalle famose “canzoni” dell’album Apparition fino alle espressive “Three early songs”. Nella seconda parte del concerto saranno eseguiti alcuni brani per soprano e pianoforte dei soci Cluster Francesco Cipriano, Andrea Benedetti e Girolamo Deraco.

Domenica 21 si terrà sempre nell’Oratorio del Duomo (ore 17) un concerto pianistico con la partecipazione di Ilaria Baldaccini. Si tratta di un omaggio che la Cluster ha organizzato per ricordare quattro artisti scomparsi recentemente, che in passato hanno avuto rapporti con l’associazione lucchese di musica contemporanea. Da Claudio Josè Boncompagni, compositore argentino e socio Cluster a Daniele Lombardi, compositore fiorentino e socio Cluster. Da Fabio Neri, musicista lucchese che ha diretto il concerto inaugurale della Cluster nel 2009 a Joseph Vella, compositore maltese e socio onorario della Cluster. Completeranno il programma del pomeriggio musicale due composizioni scritte per questo evento da Francesco Cipriano (dedicata a Fabio Neri) e Girolamo Deraco (dedicata a Joseph Vella). Ingresso gratuito grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca