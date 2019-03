Croce Rossa Italiana: al via a Lucca il corso per diventare volontari

LUCCA – Il Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana organizza una nuova sessione del corso base per poter diventare volontari dell’Associazione.

Il corso avrà inizio giovedì 28 marzo alle ore 21.00 nella sala Corsi “Francesca Buttiglione” della sede del Comitato di Lucca in Piazzale Don Baroni (loc. alle Tagliate) con una serata introduttiva che prevede la presentazione del programma e che sarà anche un’occasione di conoscenza dei corsisti. Durante la prima serata verranno forniti ai partecipanti tutti i dettagli necessari con il personale CRI a disposizione per rispondere ad ogni dubbio e curiosità.

Gli incontri proseguiranno sempre nella sede del Comitato Piazzale Don Baroni, con cadenza bisettimanale (di norma il lunedì e mercoledì) dalle ore 21 alle ore 23.

Il percorso formativo verterà sulla storia e sulle attività del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e su nozioni di primo soccorso. Si spazierà dal Diritto Internazionale Umanitario all’educazione alla salute, dalla Protezione Civile alle attività rivolte ai giovani e ad alle categorie vulnerabili, dalla donazione del sangue allo sviluppo del volontariato, al fundraising (raccolta fondi e sviluppo) e molto altro ancora. Al termine del corso e dopo il superamento dell’esame finale (previsto per la prima settimana di maggio) sarà possibile per i neo-volontari cominciare a partecipare gradualmente e in modo attivo alle varie iniziative e attività promosse dalla CRI sotto il consiglio e la disponibilità di volontari esperti .

Il corso è aperto a tutti coloro che a partire dai 14 anni intendono mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri.

Essere volontario o volontaria significa non solo lavorare per le persone, ma con le persone, all’interno della propria comunità. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, anche se quello che noi facciamo possa sembrarci poco, possiamo fare la differenza. Nella vita degli altri come nella nostra.

Le iscrizioni devono essere effettuate attraverso il portale internet di Croce Rossa Italiana all’indirizzo gaia.cri.it, entro il 25 Marzo 2019. Saranno accettate, mediante mail di conferma, fino ad un massimo di 30 candidati e oltre tale numero le iscrizioni non saranno confermate e si potrà presentare candidatura per una sessione successiva.

Telefonando al 3346641138 dalle 16 alle 18 un volontario sarà a disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti.