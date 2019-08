Cresce l’attesa per il debutto del Tau in Eccellenza: domenica la prima partita di Coppa Toscana

ALTOPASCIO – Cresce la curiosità e la voglia di scendere in campo in casa Tau Calcio per il debutto ufficiale in Eccellenza: l’appuntamento è per domenica, 1 settembre, alle 15 allo stadio di Altopascio, quando la prima squadra amaranto, nata dalla fusione con il Vorno, incontrerà il Valdinievole-Montecatini per la prima partita di Coppa Toscana.

<<L’intera rosa del Tau è a disposizione, tranne Edoardo Antoni che era squalificato dalla scorsa stagione – commenta il ds Maurizio Dal Porto -. Abbiamo poi sempre qualche incertezza rispetto a Federico Mengali, che è in via di recupero: ha avuto un contrasto nella prima partita di amichevole, sta recuperando e quindi posso dire che a oggi i ragazzi sono tutti disponibili. Quella di domenica sarà la prima partita ufficiale del Tau in Eccellenza, è normale che ci sia un po’ di curiosità: ci andiamo a giocare i primi tre punti di categoria e vogliamo fare bene, molto bene. Sarà un test difficile per il Tau, perché il Valdinievole-Montecatini è una delle squadre più attrezzate della categoria anche per gli ultimi acquisti che ha fatto, ma noi siamo molto motivati e fiduciosi. Se si parte bene sarà tutto più semplice: gli obiettivi ce li cuciamo addosso partita dopo partita>>.

La squadra di mister Cristiani sta continuando con gli allenamenti e rivolge una sorta di appello/invito al pubblico, affinché sia presente allo stadio domenica a tifare i colori amaranto. Intanto, per l’avvio della stagione, il Tau Calcio ha aperto anche la campagna abbonamenti, sia per l’Eccellenza sia per il settore giovanile: per diventare sostenitore e acquistare l’abbonamento è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del Tau allo stadio comunale di Altopascio. Per info: 0583.216051.