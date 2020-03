Covid-19: la risposta della rete diabetologica aziendale e telemedicina

LUCCA – La rete diabetologica dell’Azienda USL Toscana nord ovest – che è diretta da Graziano Di Cianni e comprende le Diabetologie di Livorno, Lucca, Massa, Versilia e Pontedera – ha risposto prontamente all’emergenza Coronavirus “Covid-19”, utilizzando anche gli ultimi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, sempre nel rispetto delle normative nazionali e regionali.

Per limitare l’accesso agli ambulatori è stato infatti messo in atto un processo virtuoso di telemedicina che consente la continuità di cura ai pazienti in carico nelle strutture specialistiche.

Nello specifico, tutti i pazienti prenotati vengono contattati telefonicamente dal personale della struttura. Durante la telefonata vengono controllati i dati anagrafici, l’indirizzo di residenza, l’eventuale indirizzo e-mail, il possesso degli esami di laboratorio.

In molti i casi gli esami di laboratorio possono essere scaricati direttamente sulla cartella informatizzata in dotazione in tutti i centri diabetologici dell’Asl Toscana nord ovest. Quando questo non è possibile, perchè gli esami sono stati eseguiti in una struttura privata, i pazienti inviano gli esami per mail all’indirizzo della diabetologia o li comunicano verbalmente in maniera diretta o tramite un familiare durante il consulto telefonico.

Il consulto telefonico si svolge come una normale visita ambulatoriale. Alla fine il medico diabetologo compila il referto e invia tutta la documentazione clinica diabetologica (referto, piani terapeutici, prescrizione di esami di laboratorio, di farmaci, di presidi diabetologici, di sensori, nuovo appuntamento CUP, etc) all’indirizzo e-mail indicato dall’utente o, in alternativa, via posta ordinaria.

I casi urgenti, con particolar riguardo al piede diabetico, alla gravidanza complicata da diabete ed a tutte le emergenze metaboliche, sono visitati regolarmente nelle sedi dei servizi di diabetologia, nel rispetto delle normative in termini di accesso e di distanziamento degli orari. A tal fine, i servizi di diabetologia hanno messo a disposizione dei medici di medicina generale un numero telefonico ed un indirizzo mail per garantire una pronta risposta alle esigenze di cura della popolazione diabetica.

L’applicazione di questa procedura sta riscontrando largo apprezzamento da parte dei pazienti, che continuano ad essere seguiti in maniera adeguata anche durante il periodo di emergenza.

Tra l’altro, l’utilizzo della telemedicina, applicata per garantire la continuità assistenziale durante questo particolare momento, rappresenterà in futuro un modello di cura sempre più frequente, soprattutto per pazienti cronici e con età avanzata, quali sono quelli con diabete.