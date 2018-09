Corso di storia del cinema a Camaiore: ecco il programma

CAMAIORE – La Scuola di cinema “Intolerance”, il Lucca Film Festival-Europa Cinema e il Cinema Borsalino di Camaiore propongono un corso di storia e critica del cinema abbinato a proiezioni di classici del cinema restaurati. Dieci lezioni e altrettante proiezioni dal 16 ottobre al 18 dicembre 2018, presso il cinema Borsalino di Camaiore.

A differenza dei corsi precedenti, tenuti presso la Biblioteca Ragazzi di Viareggio, i film in programma saranno proiettati in una vera sala cinematografica (restaurata e riaperta da appena un anno), in versione digitale 4K e con Dolby Stereo.

Tutti i film saranno presentati in versione integrale, restaurata, in lingua originale e con sottotitoli in italiano (per i film stranieri). Anche le lezioni si terranno presso la sala cinematografica e proporranno sequenze dei film trattati proiettate su grande schermo e con suono Dolby.

Le lezioni tratteranno (in 10 incontri di due ore e mezza ciascuno) i principali periodi e autori della storia del cinema occidentale, dal cinema delle origini, alle avanguardie europee degli anni Venti, al cinema classico americano degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta (e relativi grandi autori), al Neorealismo, la Nouvelle Vague, i grandi autori del cinema italiano anni Sessanta e Settanta, il cinema hollywoodiano degli anni Settanta e Ottanta e il cinema contemporaneo dagli anni Novanta ad oggi.

Si parlerà dei grandi registi e dei loro capolavori, con una analisi critica di sequenze particolarmente celebri di tali capolavori.

I film abbinati alle lezioni saranno: ”Il monello” di Charlie Chaplin abbinato a “Sherlock junior” di Buster Keaton; ”La corazzata Potemkin” di S. M. Ejzenstejn; ”Vertigine” di Otto Preminger; ”Il cielo può attendere” di Ernst Lubitsch; ”Roma città aperta“ di Roberto Rossellini ; “Il disprezzo“ di Jean Luc Godard; ”C’era una volta il West” di Sergio Leone; ”Gli amori di una bionda“ di Milos Forman; ”Toro scatenato” di Martin Scorsese; ”Hugo Cabret” di Martin Scorsese.

Lezioni e proiezioni si svolgeranno di martedì, dal 16 ottobre al 18 dicembre 2018. Le lezioni si terranno dalle 18 alle 20,30 e le proiezioni dalle 21,15.

Le proiezioni saranno aperte a tutti gli spettatori al prezzo di biglietto ordinario mentre per gli iscritti al corso verrà praticato un accesso ridotto di euro 5,50.I corsisti potranno anche usufruire di un abbonamento per i 10 film a 40 euro.

L’iscrizione alle 10 lezioni avrà un costo di euro 70.

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 14 ottobre 2018.

Le lezioni saranno tenute da Giulio Marlia e Nicola Borrelli.

Giulio Marlia: docente di Storia e critica del Cinema presso ACT-Accademia Cinema Toscana di Lucca; autore di testi di saggistica cinematografica; organizzatore della Scuola di Cinema “Intolerance”; organizzatore del Festival Europacinema dal 1996 al 2015; curatore della rassegna “Il cinema ed oltre” (cinema Centrale-Viareggio).

Nicola Borrelli: docente di Storia e Critica del Cinema presso ACT-Accademia Cinema Toscana; Presidente del Lucca Film Festival-Europa Cinema.

A seguire l’elenco completo delle proiezioni:

Martedì 16 ottobre 2018

Cinema delle origini: il cinema americano anni Venti

IL MONELLO The kid di Charlie Chaplin – USA 1921

SHERLOCK JR. di Buster Keaton – USA 1925

Martedì 23 ottobre 2018

Cinema europeo degli anni Venti e prime avanguardie

LA CORAZZATA POTEMKIN di Sergej Ejzenštejn – URSS 1925

Martedì 30 ottobre 2018

Cinema sonoro. Cinema classico americano e Studio System

VERTIGINE Laura di Otto Preminger – USA 1944

Martedì 6 novembre 2018

Grandi autori del cinema classico americano

IL CIELO PUO’ ATTENDERE Heaven can wait di Ernst Lubitsch – USA 1943

Martedì 13 novembre 2018

Il Neorealismo

ROMA CITTÀ APERTA di Roberto Rossellini – Italia, 1945

Mercoledì 14 novembre 2018

La Nouvelle Vague

IL DISPREZZO Le Mépris di Jean Luc Godard – Francia Italia 1963

Martedì 27 novembre 2018

Grandi autori italiani degli anni Sessanta e Settanta

C’ERA UNA VOLTA IL WEST di Sergio Leone – Italia, 1968

Martedì 4 dicembre 2018

Altre nuove onde mondiali e forme di cinema differenti

GLI AMORI DI UNA BIONDA Lásky jedné plavovlásky di Milos Forman – Cecoslovacchia, 1965

Martedì 11 dicembre 2018

Cinema americano degli anni ’70 e ’80

TORO SCATENATO Raging Bull di Martin Scorsese – USA, 1980

Martedì 18 dicembre 2018

Dagli anni Novanta al cinema digitale e del futuro

HUGO CABRET di Martin Scorsese – USA, 2011

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

bgiuliomarlia53@nullgmail.com