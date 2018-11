Corsi di Galateo e Matinèe in riva al lago

VIAREGGIO – Dopo gli ultimi eventi di successo all’insegna della riscoperta del territorio e dell’arte dell’altra Versilia, l’Associazione Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia, torna a proporre sempre nuovi ed originali eventi. Il mese di novembre sarà tutto dedicato al Galateo, le buone maniere del Bon Ton e momenti di arte e musica nelle dimore storiche più suggestive della Versilia.

CORSI DI BON TON E GALATEO MODERNO – sabato 1 dicembre.

La nostra Associazione offre l’opportunità per la Versilia e non solo di organizzare CORSI DI BON TON E GALATEO MODERNO. Il primo Corso ha avuto luogo a Villa Lorien di Bargecchia, riscuotendo grande successo fra i partecipanti. Le nostre proposte speciali e inedite sono finalizzate all’imparare insieme le “dimenticate” “buone maniere”, una guida completa per affrontare con stile e sicurezza le situazioni quotidiane e le occasioni speciali.

Il filo conduttore degli appuntamenti il Galateo, un concetto nato 500 anni fa ma ancora molto in voga e utilissimo per distinguersi in determinate situazioni. Ogni evento una full immersion per riscoprire le buone maniere, il buon gusto e l’arte di saper vivere, analizzando insieme le regole tradizionali del Galateo, ma in chiave moderna e con indicazioni pratiche, per essere sempre impeccabili e sapersi comportare in ogni occasione. Durante l’evento ci concederemo anche una pausa tè con biscotti,una vera coccola pomeridiana in compagnia, in un piacevole convivio. Al termine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

GALATEO MODERNO, NUOVE REGOLE DI EDUCAZIONE

Il primo appuntamento – che si è tenuto sabato 10 novembre – dal titolo: GALATEO MODERNO, NUOVE REGOLE DI EDUCAZIONE, ha raggiunto in pochi giorni il tutto esaurito.

NATALE A PROVA DI BON TON

Il secondo appuntamento, dal titolo: NATALE A PROVA DI BON TON, si terrà nella splendida Villa Ginori – La Piaggetta (Loc. Quiesa) sabato 1 dicembre. Per questo evento i posti sono ancora disponibili. Parleremo di pranzi, cene, riunioni di famiglia…cosa prevede il galateo natalizio in queste occasioni? Dalla tavola ai regali scoprite con noi tutte le regole del natale secondo il bon ton e l’etichetta. Una mini guida su cosa fare e cosa evitare durante le feste, per vivere serenamente senza imbarazzi o equivoci uno dei momenti più belli dell’Anno. Durante l’evento ci concederemo una pausa tè e biscotti, una vera coccola pomeridiana in compagnia,in un piacevole convivio. Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il costo è 15€ per i soci – 20€ non soci (il prezzo include il corso + pausa tè con biscotti + attestato di partecipazione) . Minimo 10 partecipanti – MAX 15 partecipanti.

MATINEE IN RIVA AL LAGO

Il terzo evento in programma per il mese di novembre dell’Associazione sarà un elegante e suggestivo “MATINEE IN RIVA AL LAGO” nella cornice naturale e artistica di Villa Ginori, direttamente affacciata sulle rive del Lago di Massaciuccoli, fonte di ispirazione del Maestro Puccini. Domenica 25 novembre dalle 11 alle 13, una domenica mattina insolita accompagnata dal suono della chitarra acustica del Maestro Franco Casabianca. Al termine saranno a disposizione dei presenti, tisane, tè e pasticceria. L’evento ha un costo di 15€ a persona.

Saranno proposte musiche di Franco Casabianca, chitarra acustica, loop sampler in un recital di chitarra acustica dal flamenco alla musica sudamericana, al tango argentino, rimanendo in un contesto jazzistico per un piacevole viaggio multietnico. Il programma del concerto prevede l’esecuzioni di brani di Moorea (Gypsy Kyngs), Entres dos aguas (Paco de lucia), Mediterranean Sundance (Al di Meola), Vuelvo al sur (A.Piazzolla), Guadalupe (F. Casabianca), Autumn Leaves ( Kosma), Delicado (Azevedo), Manha de Carnaval (L.Bonfa), Sunny (B.Hebb) , Libertango (A.Piazzolla), Garota de Ipanema (A.C.Jobim), Yesterday (Lennon-Cartney), Oblivion (A.Piazzolla), Besame Mucho (C.Velazquez), Occhi Neri (trad. russo), Nocturna (J.Plaza), Caravan (D.Ellington), Isn’t she lovely (S.Wonder).

Per tutte le info e per prenotare gli eventi, i contatti dell’Associazione:

info@nullassociazionevilleversilia.it

cell: 338/2386211 – 348/5552580